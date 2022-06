O roteirista, produtor e diretor Fernando Fraiha ganhou o Spirit Award na categoria Longa-Metragem de Ficção na 25ª edição do Brooklyn Film Festival, que aconteceu de 3 a 12 de junho, em Nova York. O prêmio é resultado do trabalho de Fraiha no filme “Bem-vinda, Violeta!”, filmado em Ushuaia, na Patagônia argentina, e inspirado no romance “Cordilheira”, de Daniel Galera. Esse é o segundo prêmio que Fraiha recebe no Brooklyn Film Festival. Em 2017, o diretor venceu o de Melhor Direção com seu primeiro filme, “La Vingança” (2016).

“Bem-vinda, Violeta!” é estrelado por Débora Falabella (“Lisbela e o Prisioneiro”, “Depois a Louca Sou Eu”) e pelo renomado ator argentino Darío Grandinetti (“Fale com Ela”; “Rojo”). O filme conta a história de Ana (Falabella), uma jovem ansiosa para completar seu romance “Violeta” sob a supervisão de Holden (Grandinetti), um famoso ex-escritor que abandonou sua carreira e fundou um conhecido laboratório literário nas profundezas da Cordilheira dos Andes.

Ao longo de sua estadia na residência, Ana se familiariza cada vez mais com os métodos de Holden, que exigem que os escritores abandonem suas próprias identidades e vivam emocional e psicologicamente como seus personagens. Cativada por sua investigação artística, Ana mergulha totalmente no método e passa a viver como Violeta, até perder o controle da ficção.

A produção é da Biônica Filmes (Bianca Villar e Karen Castanho) em parceria com RT Features (Rodrigo Teixeira) e a argentina Le Tiro (Nico Grosso). Fernando Fraiha também é sócio-fundador da Biônica Filmes.