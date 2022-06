Primeira popstar do rock nacional, a cantora Celly Campello é o centro do filme “Um Broto Legal”, que narra sua trajetória rumo ao sucesso transformando-se, ao lado do irmão, Tony Campello, num ícone cultural brasileiro. Com direção de Luiz Alberto Pereira (“Tapete Vermelho”, “Hans Staden”), o longa chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 16 de junho, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Jundiaí, Taubaté, Natal, Belém, Porto Alegre, João Pessoa, Cotia, Manaus, Vitória, Recife, Aracaju, Brasília, Belo Horizonte e Pindamonhangaba, com distribuição da Pandora Filmes.

Famosa com músicas como Banho de Lua e Túnel do Amor, entre outras, Celly é interpretada por Marianna Alexandre, que faz sua estreia no cinema como a jovem aspirante a cantora, no interior de São Paulo, que conquista o país com sua bela voz e jeito moderno.

Celly morreu em 2003, mas o filme conta com uma consultoria muito especial: seu irmão mais velho Tony Campello, que, aos 85 anos, se envolveu com o projeto e partilhou várias histórias que serviram de base no roteiro. Em “Um Broto Legal”, o cantor é interpretado por Murilo Armacollo.

O elenco ainda inclui Danillo Franccesco, como Eduardo, namorado de Celly; Paulo Goulart Filho e Martha Meola, como os pais de Celly e Tony; Petrônio Gontijo, como o produtor que descobre os irmãos e os torna famosos; Felipe Folgosi, como o diretor da gravadora; Claudio Fontana, como o divulgador da gravadora; e Carlos Meceni como o diretor artístico.

Além das conversas com Tony, para criar o longa, o diretor e roteirista recorreu a várias fontes como jornais e revistas da época, além de depoimentos da própria Celly depositados no Museu da Imagem e do Som (SP). O roteiro é assinado por Pereira e Dimas de Oliveira Jr, que chegou a conhecer Celly, inclusive pessoalmente e a assistir a shows dela, e, segundo o diretor, o grande desafio no longa foi conseguir criar o clima de época, tanto do comportamento do elenco quanto da similaridade dos objetos e locações.