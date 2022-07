Maxa Zoller

O Cabíria Festival Audiovisual, dedicado ao protagonismo feminino e à diversidade no audiovisual, ocorre presencialmente de 27 a 30 de julho, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), na capital paulista, e se estende online até 3 de agosto para todo o Brasil. A programação, gratuita, é composta por mostra de filmes, encontros profissionais e de formação, premiação e laboratório de roteiros. Em uma das atividades, o festival convida Maxa Zoller, curadora e pesquisadora alemã, para Conversa sobre Curadoria Feminista, evento online no Youtube Cabíria. O encontro será no dia 1 de agosto, às 10h, e as inscrições para participar vão até 15 de julho no link Conversa sobre Curadoria Feminista.

Na ocasião, ela apresentará alguns dos principais marcos da programação cinematográfica feminista e abordará os filmes que serão exibidos. Maxa é a diretora artística do International Frauen Film Festival - Dortmund+Köln, um dos maiores e mais antigos festivais de cinema de mulheres do mundo. Na Academia, lecionou em institutos como a Universidade Americana do Cairo e o Goldsmiths College e Sotheby’s Institute of Art, em Londres, além de ter escrito para editoras como MIT, IB Tauris, JRP-Ringier e Hatje Verlag. A iniciativa é uma parceria com o Goethe-Institut Rio de Janeiro.

Além desse encontro, o Cabíria Festival Audiovisual promove um workshop e dois estudos de caso presenciais, e uma oficina online. No dia 29 de julho, o workshop de Produção e Distribuição, realizado em parceria com a Elo Company e o Telecine, tem foco em criadores e roteiristas. No dia 28/07, a autora e roteirista Cleissa Regina Martins, apresenta o estudo de caso do projeto original de “Juntos a Magia Acontece”, realizado em parceria com a TV Globo. Dia 30/07, ocorre o estudo de caso sobre a série “Manhãs de Setembro”, ministrado pela roteirista Alice Marcone. E, online, a Oficina Crítica Cinematográfica será conduzida pela documentarista, roteirista, curadora e jornalista Flávia Guerra. O encontro acontece via Zoom, nos dias 19 e 21 de julho – antecedendo, portanto, o festival –, das 17h às 19h.

Para todas as atividades, os interessados devem se inscrever até dia 15 de julho, gratuitamente, pelo link https://linktr.ee/cabiria.