© Adriano Vizoni

“Ela & Eu”, segundo longa-metragem de ficção de Gustavo Rosa de Moura (“Canção da Volta”), protagonizado por Andrea Beltrão, chega nos cinemas dia 21 de julho.

O filme estreou no 54º Festival de Brasília, em 2021, e recebeu três prêmios: melhor atriz (Andrea Beltrão), melhor ator (Eduardo Moscovis) e melhor roteiro (Gustavo Rosa de Moura, Andrea Beltrão e Leonardo Levis). O longa participou ainda do Festival do Rio (hors-concours) e do 1º Festival de Vassouras, onde ganhou 5 prêmios: melhor som (Confraria de Sons & Charutos e Lars Halvorsen), melhor ator (Eduardo Moscovis), melhor atriz coadjuvante (Mariana Lima), melhor roteiro (Gustavo Rosa de Moura, Andrea Beltrão e Leonardo Levis) e melhor filme.

“Ela & Eu” conta a história de Bia (Andrea), ex-roqueira que desperta após 20 anos em coma. Esse acontecimento extraordinário provoca uma mudança radical não só na vida dela, mas na de toda sua família. Sua filha, Carol (Lara Tremouroux), já é adulta, e seu ex-marido, Carlos (Eduardo Moscovis), está casado com Renata (Mariana Lima). Acostumados com a rotina de cuidados com Bia em home care, todos terão de reaprender a conviver.

A condição física de Bia é apenas o ponto de partida para falar sobre as relações afetivas, os sentidos humanos e o sentido das coisas. Com uma visão poética, o longa explora temas como a dificuldade de estar no mundo, de se relacionar, e a necessidade que temos de nos reinventar ao longo da vida. Aos poucos, a personagem revive várias “primeiras vezes” – falar, andar, tomar banho de mar – e redescobre os pequenos prazeres.

O filme teve um processo colaborativo intenso para elaboração do roteiro, que contou com engajamento do quarteto principal de atores: Andrea Beltrão, Du Moscovis, Mariana Lima e Luiza Arraes (que depois, por questão de agenda, não pôde participar do filme. O papel da Carol ficou com Lara Tremouroux). Diretor e atores se encontraram diversas vezes para debater cenas, personagens e o rumo da história, até chegarem ao roteiro final. E mesmo durante as filmagens ajustaram algumas cenas na hora de rodar. O elenco também reúne Karine Teles, que interpreta Sandra, a cuidadora de Bia, e Jessica Ellen, no papel de Giovanna, namorada de Carol.

Rodado no Rio de Janeiro, o longa é uma produção da Mira Filmes, em coprodução com 20th Century Fox e a Querosene Filmes.