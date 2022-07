O 6º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2022, evento de mercado que reúne produtoras audiovisuais e players interessados em coprodução, desenvolvimento de conteúdo e estratégias de distribuição, tem inscrições abertas até 30 de julho, nas modalidades Player, Ouvinte, Biblioteca de Projetos e Negocial+LAB.

Podem se inscrever no ECM+LAB projetos de coprodução de cinema e TV para longa-metragem e séries no âmbito do Mercosul, no gênero ficção e documental, com técnicas de animação ou não.

O ECM+LAB acontece entre os meses de agosto e setembro e faz parte do 26º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2022, marcando o reencontro presencial de produtores no âmbito do Mercosul, entre os dias 24 e 28 de setembro.

Na modalidade Player, gratuita, podem se cadastrar canais de TV, plataformas de streaming, distribuidoras, produtoras, festivais, mercados, Labs, fundos e potenciais investidores que têm interesse em participar do ECM e passarão por uma seleção.

Na modalidade Ouvinte, será possível assistir às sessões de pitching, consultar a Biblioteca de Projetos e participar das palestras formativas.

Projetos inscritos na modalidade Biblioteca farão parte do catálogo on-line de vídeos de pitchings, teasers e projetos para comercialização, disponibilizados apenas aos players e produtores participantes do ECM, além de poderem participar de reuniões com produtores (mediante agendamento) e acessar todas as atividades da modalidade ouvinte. Se for selecionada, cada produtora inscrita pode incluir até dois projetos.

Na Negocial+LAB serão selecionados 24 projetos, destes serão escolhidos 12 para participar da capacitação do Laboratório entre os meses de agosto e setembro, e dos pitchings e reuniões one-to-one (reuniões individuais) durante o ECM, de 24 a 28 de setembro. Para os 12 projetos selecionados para o LAB serão seis encontros de consultoria individual com produtor, agente de venda, distribuidor/canal, evento de mercado/festival e encontro do grupo com consultor Ecovision, além da participação em todas as atividades das demais modalidades. Na modalidade Negocial, serão selecionados 12 projetos somente para pitching e one-to-one. A etapa do LAB será realizada no formato on-line e a etapa Negocial ocorrerá de forma presencial em Florianópolis dentro da programação do FAM.

As inscrições custam R$ 50,00 na modalidade Ouvinte e Biblioteca de Projetos e R$ 100,00 na ECM+LAB e podem ser feitas no site http://www.famdetodos.com.br/ecm. Todos os associados das instituições parceiras têm desconto de 50% até dia 18 de julho. Associações devem entrar em contato através do ecm@panvision.com.br para obter desconto.

O ECM+LAB conta com o apoio institucional Brasil Audiovisual Independente – BRAVI, Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina – Santacine, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual do Estado de Santa Catarina – Sintracine e Cinemateca Catarinense-ABD/SC, Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión – Campro, Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay – Asoprod, Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales independientes – Apima.

Em 2021, o ECM recebeu inscrições de 11 países. Foram ao todo 12 projetos selecionados, 22 players, 24 pitchings apresentados, mais de 100 reuniões one to one e seis projetos premiados.