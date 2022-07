HBO Max e Cartoonito lançam primeira série animada de Mundo Bita

Partindo do Youtube para os canais de TV e, agora, no streaming, o já conhecido “amigão de bigode laranja” seguirá com novas aventuras em “Imagine-se”, primeira série animada de Mundo Bita, que chega à HBO Max e ao Cartoonito a partir de 1º de agosto.

A produção se passa em um lugar muito distante no espaço sideral, chamado Galáxia da Alegria. Bita e os Plots (pequenos alienígenas verdes) habitam o Mundo Bita armazenando imaginação, que vem de toda parte do universo e é o combustível para fazer as engrenagens funcionarem por lá. O Planeta Terra, como um recanto rico dessa matéria prima, é rota costumeira do Bita.

Na Terra, as crianças Lila, Dan, Tito, Tina e outros amigos e amigas formam uma turminha cheia de ideias. Sempre guiados pela Flora, professora de música, esse grupo esperto ama fazer descobertas.

Claro que acontecem imprevistos e problemas por lá. É aí que entram os bigodes mágicos laranjas. Quando as crianças o acionam, imediatamente Bita recebe uma chamada. Nesse momento, ele aterrissa com sua nave e encontra a turma no maravilhoso mundo da imaginação.

Nessa dimensão, super lúdica e bem maluquinha, diversos mundos e realidades são possíveis. É lá que a turma encontra as soluções para toda e qualquer situação.

Como o Mundo Bita é pura melodia, a coisa toda é resolvida em uma música nova a cada episódio. No final, de forma leve e descontraída, fica a lição e o aprendizado.

A série estreia partir de 1º de agosto, às 10h, ao longo de toda a semana no Cartoonito, sempre no mesmo horário, com direito a reprises, às 22h. Já no fim de semana, os episódios de “Imagine-se” são acompanhados de clipes musicais da franquia, às 9h. E ainda vídeos semanais da nova série serão lançados no YouTube oficial do canal e também no CN App, na área de Cartoonito.

Outra novidade é o jogo Mundo Bita: Brinquedos Perdidos, desenvolvido especialmente para os pré-escolares, que já está disponível no site oficial de Cartoonito. Nele, as crianças precisam ajudar o Bita, o Dan, a Lila e o Tito a encontrar os brinquedos perdidos no parquinho. E, além disso, elas ainda podem interagir com o cenário e descobrir surpresas divertidas.

Verdadeiro fenômeno pré-escolar, Mundo Bita contabiliza números impressionantes: em onze anos, os mais de 100 clipes autorais lançados ultrapassaram 13 bilhões de visualizações no Youtube, o álbum “Bita e a Natureza” foi indicado ao 19º Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil e coleciona diversas premiações, como discos de platina duplo e discos de ouro.

O Mundo Bita é uma idealização da Mr.Plot, produtora de conteúdo fundada no Recife (PE) por Chaps (cantor e criador do personagem) e seus sócios João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida.