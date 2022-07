O Prime Video anunciou a produção de Filho da Mãe, documentário Original Amazon com o último trabalho do ator e comediante brasileiro Paulo Gustavo, que faleceu em 2021. Do lançamento de seu espetáculo de maior sucesso, Minha Mãe é Uma Peça, em 2006, aos últimos momentos do ator, o documentário mostrará a influência que sua mãe Déa Lúcia teve em sua vida artística e pessoal, e também traz materiais inéditos de sua ascensão à fama.

O filme irá acompanhar mãe e filho em momentos íntimos e inspiradores, e mostrará também Paulo Gustavo marido e pai ao lado de Thales Bretas e em várias fases de suas vidas, além de trazer entrevistas com amigos e familiares que conheciam e conviviam com o ator.

Filho da Mãe trará a premissa mais importante de toda a obra de Paulo Gustavo – fazer rir e também emocionar, ao mesmo tempo em que entretém e cria consciência social, sempre lembrando que “rir é um ato de resistência”, como ele costumava dizer. O documentário tem produção de A Fábrica, com produção executiva de Luiz Noronha, Cecília Grosso, Samanta Moraes e Alberto Elias. Susana Garcia dirige a produção, com codireção de Jú Amaral, irmã do ator.