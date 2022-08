“Não Foi minha Culpa”, nova série de drama da Star+

O Star+ “Não Foi minha Culpa”, nova série de drama produzida pelo Star Original Productions. Desenvolvida no Brasil, a produção narra histórias de vítimas de feminicídios e violência contra mulheres de diferentes idades e classes sociais. Com episódios independentes, em formato de antologia, a série chega com exclusividade à plataforma de streaming em 10 de agosto.

Filmada na cidade de São Paulo e realizada pela Cinefilm, a produção expõe histórias de violência contra a mulher, inspiradas em acontecimentos reais. Vítimas de diferentes idades e classes sociais têm o Carnaval como ponto comum e elo temporário entre suas trajetórias. A tradicional festa brasileira, que representa a liberdade e a tolerância, serve de cenário para tramas que revelam as contradições da sociedade machista, racista e misógina do país.

“Não Foi minha Culpa” é estrelada por Bianca Comparato, Lorena Comparato, Aline Dias, Fernanda Nobre, Karol Lannes, Ana Paula Secco, Gabrielle Joie, Sandra Corveloni, Virginia Rosa, Luana Xavier, Suzy Lopes, Simone Iliescu e Dandara Mariana. Completam o elenco Armando Babaioff, Malu Mader, Vinicius de Oliveira, Daniel Blanco, Elisa Lucinda, Cyria Coentro, Dalton Vigh, César Melo, Enrico Cardoso, João Baldasserini, Felipe Kannenberg, Jennifer Nascimento, Marat Descartes, Marcelo Airoldi, Robson Nunes e Rômulo Braga.

Dirigida pela diretora Susanna Lira e com roteiro de Juliana Rosenthal e Michelle Ferreira, “Não Foi minha Culpa” faz parte da oferta de novas produções exclusivas do Star+ desenvolvidas localmente, alinhadas ao compromisso da The Walt Disney Company Latin America de realizar conteúdos de relevância para o serviço de streaming em parceria com as produtoras locais e com talentos brasileiros.