Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro tem inscrições abertas

Em sua sexta edição, o Festival Metrô, que, esse ano, volta com as exibições presenciais dos filmes, dando continuidade a algumas atividades on-line, como os debates com os realizadores, está com inscrições abertas para filmes universitários de estudantes e realizadores, até o dia 2 de setembro. O regulamento completo, assim como o formulário, estão disponíveis no site https://metrouniversitario.com.br. O festival acontecerá de 17 a 20 de novembro, em Curitiba/PR.