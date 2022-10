Festival de Brasília abre inscrições para oficinas e Ambiente de Mercado

Estão abertas, até 31 de outubro, as inscrições para as oficinas e atividades do Ambiente de Mercado da 55ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a grande festa do cinema brasileiro. Como forma de democratizar o acesso e o conhecimento para todo o Brasil, as cinco atividades formativas serão realizadas online, pela plataforma Zoom, durante os dias do festival, de 14 a 20 de novembro. As rodadas de negócios, conversas com players, estudos de caso e clínicas de projetos que compõem a programação do Ambiente de Mercado, serão realizadas presencialmente.

Ao longo do Festival de Brasília serão oferecidas oficinas gratuitas de Assistência de Direção, Distribuição e Comercialização, Desenvolvimento de Roteiro para Webseries, Treinamento de atuação para cinema, além de uma formação em jogos digitais apresentada pela Associação dos Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos do Distrito Federal (Abring).

Interessados em participar devem preencher formulário de inscrição no site do festival. As oficinas oferecem 30 vagas participativas e outras 100 vagas para ouvintes sem interação. As 30 vagas serão preenchidas após processo seletivo e a lista de pessoas selecionadas para integrar as atividades será divulgada no site do festival, no dia 7 de novembro. Os participantes receberão certificado, caso tenham 75% de presença ao final dos workshops.

Focado em vendas de projetos audiovisuais, a quarta edição do Ambiente de Mercado endossa Brasília como um dos mercados audiovisuais mais robustos do país. Neste ano, haverá uma atividade preparatória para as rodadas de negócios e os pitchings abertos: a Clínica de Projetos.

Nos dias 14 e 15, a clínica apresentada por Krishna Mahon oferece cinco consultorias para realizadores que puderem estar presentes na semana do festival e quiserem preparar a venda de projetos para o mercado audiovisual. Além da Clínica de Projetos, o 55º FBCB promoverá encontros e pontes entre criadores, especialistas, realizadores e importantes players na programação do Ambiente de Mercado, nos dias 17 e 18 de novembro, presencialmente, nas dependências do hotel-sede do festival. O objetivo da iniciativa é promover trocas de experiências, enriquecer redes de contatos, negociar projetos, fortalecer o produtor brasileiro independente e fomentar a produção cinematográfica do Centro-Oeste.

Para participar da Clínica de Projetos, das Rodadas de Negócio e dos Pitchings Abertos do Ambiente de Mercado é necessário se inscrever até o dia 31 de outubro, por meio de formulário disponibilizado no site do festival www.festcinebrasilia.com.br.

O 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e a OSC Amigos do Futuro, com apoio do Cine Brasília.