Depois de participações especiais em filmes e na televisão, a cantora Gaby Amarantos estreia como protagonista de cinema na comédia “Serial Kelly”, interpretando uma cantora de forró eletrônico que viaja pelo interior do nordeste brasileiro deixando mortes por onde passa. Dirigido René Guerra, o filme chega aos cinemas no dia 24 de novembro. A produção é de Vania Catani da Bananeira Filmes, coprodução Globo Filmes, Telecine e RioFilme, com distribuição da Vitrine Filmes.

De forma ácida e transgressora, a comédia, que tem roteiro assinado por Guerra e Marcelo Caetano, traz uma personagem feminina forte, dona de si, e senhora dos seus desejos. Empoderada, Kelly é uma estrela em ascensão, e a primeira serial killer feminina do Brasil.

Dona de talento inquestionável, Kelly sofre no mercado de trabalho por ser mulher. Enquanto busca sua grande chance, ela começa a ser investigada pelo assassinato de três homens.

Com a fotografia de Pedro Urano, “Serial Kelly” apresenta um nordeste contemporâneo, cheio de energia e em constante transformação, mas também apocalíptico no limite entre a realidade e fantasia.

O filme também é marcado pela celebração da pluralidade, com um elenco composto por uma grande diversidade de atores e atrizes, apontando para todos os tipos de gênero e fugindo do padrão de beleza convencional, não-binário e cheio de glamour, com artistas que representam todas as classes populares.

O roteiro de “Serial Kelly” foi construído em etapas, ao longo de vários anos. Em 2010, juto com Caetano e Maíra Mesquita, Guerra começou a pesquisa para o longa. Já a trilha inclui ainda uma versão nacionalizada do clássico dos anos de 1970, da banda Talking Heads, Psyco Killer, além de músicas como Vai com Deus, Mestiça e Me usa. Em sua equipe artística, ainda conta com Eva Randolph, na montagem; Tarcila Jacob e Clara Machado, assinam o desenho de produção, Karen Araujo, a direção de arte; Kika Lopes figurino e Uirandê Holanda, a maquiagem.