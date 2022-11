Publicação questiona as perspectivas do audiovisual na era das big techs, da regulação do streaming e distribuição multi-janelas

Nos últimos três anos, o setor audiovisual passou por transformações dinâmicas, como avanços tecnológicos, encurtamento das janelas, concentração dos players, ressignificação dos papéis da cadeia produtiva, aceleração da transformação dos modos de consumo, novos modelos de negócios, crise do fomento público, entre outros. A partir desse cenário, surge também um questionamento: quais são os desafios para exibição, produção e distribuição na indústria audiovisual brasileira no pós-pandemia? Qual é o papel do estado na regulação das novas variáveis desse mercado?

Para dar luz a temas importantes e contemporâneos como a regulação do streaming, a era das bigs techs e a distribuição de conteúdos em janelas digitais mediadas por meio de algoritmos, o Projeto Paradiso lança o publicação digital e gratuita “Janelas em Revolução: Disrupções, dilemas regulatórios e novas oportunidades para o audiovisual”.

Lançado oficialmente em uma mesa durante a programação oficial do II Encontro de Ideias da 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o paper tem coordenação editorial da pesquisadora e jornalista Ana Paula Sousa. O material traz olhares de mais de 20 profissionais do mercado nacional e internacional para tentar destrinchar as nuances de regulação, consumo e distribuição nesta nova era do audiovisual.

Reunindo três artigos inéditos, recheados de infográficos exclusivos, a publicação aborda gargalos do mercado em um contexto global de mudanças regulatórias, novas negociações para direitos autorais, alteração nas janelas de exibição e na formatação de conteúdo. Conta, ainda, com uma análise feita por Johanna Koljonen, autora de Nostradamus Report, que aponta semelhanças e diferenças do mercado brasileiro com o internacional e indica pontos críticos e perspectivas que enxerga para a indústria cinematográfica brasileira.

A publicação já está disponível para download aqui.