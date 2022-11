Universal Pictures Brasil realiza programa de formação de dubladores voltado à diversidade e inclusão

A Universal Pictures, em parceria com a UniDub, estúdio de dublagem profissional, localização e locução, promoverá um curso gratuito de formação de dubladores. O objetivo do programa é oferecer oportunidade para atores de grupos pouco representados no mercado e ampliar o acesso à profissão.

As aulas devem ter início entre janeiro e fevereiro de 2023. Totalmente gratuito, o programa é voltado para atores e atrizes negros, LGBTQIA+, indígenas e de outros grupos pouco representados, que já possuam DRT (registro profissional artístico) e queiram trabalhar com dublagem.

Nos últimos anos, o estúdio americano tem investido em projetos que promovem a diversidade. Entre os lançamentos recentes, filmes como “Mais que Amigos” e “Os Caras Malvados” foram dublados por atores negros e LGBTQIA+, por exemplo. A UniDub atua neste mercado há 11 anos e há três forma turmas especiais voltadas à inclusão, diversidade e representatividade.

Este é o primeiro curso da UniDub em parceria com a Universal Pictures no Brasil e, para participar da seleção, basta preencher o formulário de inscrição (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepTtAbUHR2KDVpzVz_F-xfEYciWhzA0I8o8Zcr3sGnRG98bA/viewform). Os talentos selecionados receberão uma ajuda de custo de transporte e alimentação durante o período da formação.

Para se inscreverem, os candidatos devem enviar dois “samples” de suas vozes em arquivos separados. Um deles sendo “flat” e outro mais interpretado, autorizando a UniDub e a Universal Pictures (e suas respectivas afiliadas, coligadas e contratadas) a utilizarem suas vozes exclusivamente para assuntos relacionados ao curso.