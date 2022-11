Estreia a comédia investigativa “Os Bravos Nunca se Calam”

Dias antes do lançamento de seu novo livro sobre um grande esquema de corrupção, o veterano jornalista Joaquim é encontrado morto. O que a polícia aponta como morte acidental acaba por reaproximar seus filhos, os jovens Manoela e Caio, que começam uma investigação por conta própria. Seguindo rastros e pistas, os atrapalhados “detetives” se veem cercados por conspirações, ameaças e falsos relatos, descobrindo que nem tudo é o que parece.

“Os Bravos Nunca se Calam” é o nome do livro que aponta um escândalo de corrupção envolvendo a prefeitura da cidade, autoridades e empresários. Os filhos do autor vivem distantes e não tem uma boa relação. Manoela (Duda Meneghetti) segue os passos do pai e estuda Jornalismo em Porto Alegre, enquanto Caio (Edu Mendas) ainda vive na casa dos pais no interior. Ele treina dia e noite para participar de um campeonato de games. A morte suspeita do pai (José Rubens Chachá) os reúne em uma investigação bem particular. Em parceria com o Cinescape, estão previstas sessões especiais do filme com um jogo interativo inédito e exclusivo.

Contra tudo e todos, os irmãos embarcam em uma jornada atrás de respostas pelas ruas pacatas de uma cidade típica do interior. A direção do longa é de Márcio Schoenardie. Gabriel Faccini, Tiago Rezende e Tomás Fleck (o trio responsável pelas séries “Necrópolis” e “Alce & Alice”, ambas licenciadas pela Netflix, assinam o roteiro.