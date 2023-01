Estreia “Garoto dos Céus”, representante da Suécia ao Oscar

Escrito e dirigido por Tarik Saleh, “Garoto dos Céus” (Cairo Conspiracy) estreia nos cinema do país em 19 de janeiro, com distribuição da Pandora Filmes. O longa está na lista dos pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional, representando a Suécia, e teve sua première mundial na competição principal do Festival de Cannes, de 2022, do qual saiu com o prêmio de roteiro.

Saleh conta que a ideia para o filme surgiu quando estava relendo o romance “O Nome da Rosa”, de Umberto Eco, que se passa num mosteiro medieval, e se perguntou: “E se a história acontecesse no contexto muçulmano? Seria possível? Seria a mesma coisa que deixar uma criança brincar com fogo, mas, uma vez que esse pensamento me ocorreu, não conseguiria voltar atrás.”

O personagem principal do longa é Adam, interpretado por Tawfeek Barhom (“Os Árabes Também Dançam”), filho de um pescador num vilarejo que recebe uma bolsa de estudos na mais prestigiosa universidade do Cairo, Al-Azhar, o epicentro do poder do islamismo sunita. O Grande Imã da universidade, considerado a maior autoridade religiosa no Egito, acabou de morrer, e está ocorrendo o processo para a escolha de um novo homem para o cargo.

Saleh aponta que, do outro lado da rua, estão os quarteis de Segurança Nacional. “De um lado o poder religioso, e de outro, o poder do Estado, que precisa se certificar de que o novo escolhido compartilhe das mesmas ideias do governo, e, para isso, um oficial precisa encontrar um informante. E Adam acaba sendo o escolhido”.

O cineasta aponta que o longa não é uma crítica ao Islã, não é sobre expor segredos obscuros da religião, “mas é sobre compreender o poder do conhecimento – tanto como uma força libertadora ou aprisionadora. Eu queria fazer um filme sem julgamento. Sempre fui fascinado pela Universidade Al-Azhar e sua história.”

Esse é o 6º longa do sueco Saleh, que tem no currículo “Contrato Perigoso”, além de episódios das séries americanas “Westworld” e “Ray Donovan”. Além de Barhom, o elenco inclui Fares Fares (“Crimes Ocultos”), Makram Khoury (“Westwing – Os Bastidores do Poder”) e Mehdi Dehbi (“O Homem Mais Pprocurado”).