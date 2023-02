Está aberta a votação para a 49ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes

Até 28 de fevereiro, o público pode exercer seu lado crítico, escolher suas produções preferidas e profissionais de destaque no cinema de 2022 e participar da programação do mais longevo festival de cinema de São Paulo.

O Festival Sesc Melhores Filmes chega a sua 49ª edição, sendo o mais antigo e um dos mais tradicionais festivais de cinema de São Paulo. Criado em 1974, o festival oferece ao público a oportunidade de ver ou rever o que passou de mais significativo pelas telas da cidade no ano anterior ao evento.

A votação é realizada pela internet, no site melhoresfilmes.sescsp.org.br. Os filmes são escolhidos democraticamente por meio de votação, dividida entre público e júri especializado, composto por críticos e jornalistas de todo o Brasil. Participam da votação desta edição 372 filmes, sendo 229 estrangeiros e 143 nacionais.

Ao todo são 11 categorias premiadas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Ator, entre as produções estrangeiras, Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Documentário, entre as produções nacionais. Para votar, o público deve acessar o site sescsp.org.br/melhoresfilmes e se cadastrar. Ao final da votação, quem votar em todas as categorias ganha um voucher que pode ser trocado por um ingresso para o festival ou filme em cartaz no CineSesc até o final de 2023 (exceto para outras mostras e festivais).

O 49º Festival Sesc Melhores Filmes acontece de 5 a 26 de abril, com exibições no CineSesc e programação gratuita de filmes na plataforma Sesc Digital.