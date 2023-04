Estúdio Escola de Animação abre inscrições para formação gratuita de jovens em animação digital

Visando possibilitar oportunidades de emprego para jovens de 16 a 24 anos, o Estúdio Escola de Animação (EEA), que completou recentemente uma década, abriu inscrições para o processo seletivo da formação gratuita em animação digital, que acontecerá no Rio de Janeiro. Com o início das aulas em junho, ao todo serão seis meses de duração, onde os alunos aprenderão na prática como produzir um curta-metragem em animação 2D digital. As aulas são ministradas por profissionais de destaque no mercado. As inscrições encerram no dia 16 de abril.

Fruto de uma parceria entre Baluarte Cultura e Copa Studio, o EEA já inseriu mais de 40% dos jovens formados no mercado de trabalho, quando a média nacional de inserção em sua área de formação é 26%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A metodologia desenvolvida pelo programa oportuniza que os estudantes superem desafios criativos, solucionem problemas, façam a gestão de conflitos juntos e desenvolvam habilidades e competências primordiais em seus ramos de atuação.

Pensado para o público entre 16 e 24 anos, moradores do Rio de Janeiro e Grande Rio, com ou sem deficiência, o projeto é destinado, principalmente, àqueles em situação de vulnerabilidade social, baixa renda e matriculados na rede pública de ensino. Além de ser gratuito, o curso ainda oferece ajuda de custo para o transporte e lanche aos alunos, como forma de viabilizar a presença e frequência deles nas aulas.

As aulas são estruturadas por meio da simulação de um estúdio de animação profissional dotado de equipamentos e softwares necessários à aprendizagem. O curta produzido ao longo das aulas, será completamente autoral, desenvolvido em conjunto pelos alunos do roteiro à animação.

Vale ressaltar, que o participante que concluir a formação gratuita sai com curta-metragem autoral produzido coletivamente em seu portfólio, o que facilita a inserção nas áreas pessoais de atuação.

Para se inscrever, basta acessar estudioescola.com.br.