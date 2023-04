“Ziraldo, uma Obra Pede Socorro” critica descaso com a preservação da arte

No dia 21 de abril, a partir das 22h, o SescTV exibe gratuitamente o documentário “Ziraldo, uma Obra Pede Socorro”. Com direção de Guga Dannemamm, o filme, produzido em 2020, tem como tema central uma obra com poucos precedentes na história da arte moderna: batizado de Guernica brasileira, em referência à pintura de Pablo Picasso, trata-se de um mural criado pelo cartunista Ziraldo, em 1967, meados da ditadura. A obra fica localizada no prédio que abrigava o Canecão, antiga casa de shows do Rio de Janeiro e, hoje, mesmo pertencendo à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi abandonada. A partir do dia 21, também poderá ser assistido sob demanda pelo sesctv.org.br/exclusivo.

Na abertura, uma mensagem surge como um manifesto: “filme feito em homenagem aos artistas, que se denominam artistas e merecem, portanto, terem suas obras preservadas”. Com depoimentos do próprio Ziraldo, além de Zuenir Ventura, Paulo Caruso e Aroeira, o documentário relembra toda a concepção do mural, no empreendimento que tinha em suas paredes o seu maior espetáculo.

O filme se propõe a mostrar Ziraldo como o artista plástico que também é. E comunicar que a arte é um direito do ser humano e não um privilégio do artista e, por isso, merece ser preservada.

Tudo começou por um convite do então diretor de arte do Canecão, Zélio, irmão de Ziraldo. Tiveram a ideia de fazer uma pintura no espaço de aproximadamente 40 metros de extensão e Zélio pediu a Ziraldo que fizesse, segundo relatos do artista, sobre como a ideia nasceu.