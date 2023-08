Canal Brasil exibe mostra especial para o cineasta Vladimir Carvalho

O Canal Brasil preparou uma mostra especial para prestigiar o documentarista paraibano Vladimir Carvalho, grande homenageado do 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. No dia 23 de agosto, mesma data da premiação, que terá transmissão ao vivo no Canal Brasil, serão exibidos dois longas-metragens dirigidos por ele, “O País de São Saruê” (foto) e “Rock Brasília – Era de Ouro”, um episódio do programa “Cineastas do Real”, em que o cineasta bate um papo com Amir Labaki, o documentário “Quando a Coisa Vira Outra”, que fala sobre sua carreira no cinema, além de um “Cinejornal” especial com entrevista do diretor.

“O País de São Saruê”, que será exibido às 13h10, é um documentário filmado no início da década de 70, sobre as secas na região de Rio do Peixe, na Paraíba, com imagens e depoimentos de garimpeiros locais. O filme tem como fio condutor um poema de Jomar Moraes e é narrado pelo dramaturgo Paulo Pontes. Às 14h30, “Rock Brasília – Era de Ouro” traz a história e a evolução do rock em Brasília nos anos 80, até a Legião Urbana, que se tornou sucesso nacional. Com imagens de arquivo inéditas e depoimentos de Caetano Veloso, Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, além de Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro, do Paralamas do Sucesso.

No episódio de “Cineastas do Real”, programa apresentado por Amir Labaki, Vladimir Carvalho conta sobre suas inspirações, seu processo criativo e as temáticas escolhidas para cada filme. O papo será exibido às 12h45. Para fechar a homenagem, às 16h20 entra na grade o documentário “Quando a Coisa Vira Outra”, dirigido por Marcio de Andrade, que mostra as motivações do trabalho de Vladimir e como seu irmão, o cineasta e diretor de fotografia Walter Carvalho, 14 anos mais novo, foi inserido no dia a dia de seus projetos e se tornou seu parceiro de trabalho.