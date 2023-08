Premiado em Gramado, “O Acidente” estreia nos Cinemas

Foto: O casal Joana (Carol Martins) e Cecília (Carina Sehn) © Glauco Firpo

A ciclista Joana é vítima de um atropelamento. Ela foi carregada no capô de um carro após antagonizar com uma motorista que a cortou. A jovem sai ilesa e decide esconder o ocorrido de sua parceira, Cecília, temendo que isso afete os planos do casal. Porém, um vídeo viral aparece online, obrigando-a a prestar queixa na polícia. Relutante, a dupla entra na vida de Elaine, a motorista, seu ex-marido Cléber e seu filho Maicon, um introvertido cineasta iniciante. Esta é a trama de “O Acidente”, drama nacional que chega às telas dos cinemas do Brasil a partir do dia 24 de agosto.

Estreia na direção em longas de Bruno Carboni, o filme teve sua estreia em competição no Tallinn Black Nights (Estônia), Festival do Rio, Cine Ceará e venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Beijing (China). Neste mês, a produção conquistou os prêmios de Melhor Atriz, Roteiro e Direção de Arte na mostra de longas gaúchos do 51° Festival de Cinema de Gramado.

“O Acidente” explora uma ligação nascida da animosidade de uma disputa de trânsito entre Joana (Carol Martins) e Elaine (Gabriela Greco). O filho da última, Maicon (Luis Felipe Xavier), foi quem registrou o viral com a câmera de seu celular e postou na internet. Joana divide um apartamento com Cecília (Carina Sehn), sua sempre atenciosa namorada. O casal tem grandes planos para o futuro. Também participa da história Cléber (Marcello Crawshawn), pai de Maicon, que luta pela guarda do filho na justiça.

Drama intimista, “O Acidente” olha para dentro de Joana, enquanto reflete sobre o desejo de formar uma família. O incidente opõe duas delas: uma homoafetiva, formada pela ciclista e sua namorada, e de outro, Elaine e Cléber, um casal em processo de separação. O pai idealiza colocar o filho, um menino sensível com aspirações artísticas, em uma escola militar. Os contrastes também entram na rota de colisão. Desenvolvido no Torino Script Lab, o roteiro foi escrito a quatro mãos pelo diretor e por Marcela Bordin. Em sua carreira em festivais, o filme ainda teve exibições no Olhar de Cinema, Festival de Torino (Itália), Amsterdam LGBTQ+ (Holanda) e em breve no Queer Lisboa (Portugal).

“O Acidente” é uma realização da Vulcana Cinema e Tokyo Filmes, com distribuição da Distribuidora Atelier W e financiamento da Ancine/FSA/BRDE, Pró-Cultura RS e Visions Sud Est.