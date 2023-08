Expocine 2023 anuncia os homenageados de sua 10ª edição

A Expocine 2023 vai homenagear este ano cinco empresas pela atuação na indústria cinematográfica nacional. No segmento de distribuição, o evento honrará o trabalho e os 10 anos de atuação no país de três empresas: O2 Play, H2O Films e Diamond Films Brasil. Na área de produção, a Casa de Cinema de Porto Alegre será reconhecida pelos 37 anos de atuação ininterrupta no audiovisual produzido no Rio Grande do Sul, e no mercado exibidor o Cine Casarão de Manaus será o destaque por ser um ponto cultural, social e afetivo importante da cidade. Todas receberão o troféu Expocine na noite de encerramento do evento, no dia 6 de outubro, no Cine Marquise, em São Paulo.

A Diamond Films, que é a maior distribuidora independente da América Latina, teve sua fundação em 2010 e está presente em sete países da região, além da Espanha. No Brasil desde 2013, é responsável pela distribuição de títulos como “Moonlight – Sob a Luz do Luar”, “Green Book – O Guia”, “Moonfall – Ameaça Lunar”, “No Ritmo do Coração”, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, “Órfã 2 – A Origem” e muitos outros. A H2O Films já lançou mais de 60 filmes em território nacional, entre eles “Vai que Cola – O Filme” e “Vai que Cola – O começo”, “Um Tio Quase Perfeito 1 e 2” e “O Grande Circo Místico”. Já a O2 Play, braço de distribuição da O2 Filmes e na ativa desde 2013, foi responsável pelo lançamento de mais de 80 filmes em cinemas, entre títulos brasileiros premiados, como “Chorão Marginal Alado”, “Latitudes”, “O Novelo”, o vencedor do Oscar 2022 de Melhor Filme Internacional “Drive my Car”, “Bardo” e “Pinóquio por Guillermo Del Toro” – estes dois últimos indicados ao Oscar 2023 –, e muito outros.

O Cine Casarão de Manaus é o espaço dedicado à sétima arte do Casarão de Ideias, uma associação cultural sem fins lucrativos que atua pela promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico na capital do Amazonas. Em 2023, o cinema completa seis anos de atividade. Até o ano passado, foram exibidos mais de 500 filmes, sendo 340 nacionais – muitos deles não entraram em cartaz em outras salas da cidade –, com mais de 30 mil espectadores..

Já a Casa de Cinema de Porto Alegre está na ativa há 37 anos, produzindo centenas de filmes, vídeos e programas de televisão. Entre seus principais títulos estão os longas “Meu Tio Matou um Cara”, “O Homem que Copiava”, “Saneamento Básico – O Filme”, “Houve Uma Vez Dois Verões”, “Aos Olhos de Ernesto”, “Antes que o Mundo Acabe”, o telefilme “Doce de Mãe” e o curta-metragem “Ilha das Flores”, eleito em 2019 o melhor curta brasileiro da história pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).