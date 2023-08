MinC e ANCINE divulgam resultado do Apoio aos Pequenos Exibidores 2023

O Ministério da Cultura e a ANCINE divulgaram nesta terça-feira, 22 de agosto, o resultado preliminar da Chamada Pública BRDE/FSA Cinema nas Cidades – Apoio aos Pequenos Exibidores 2023.

Ao todo, foram habilitadas 56 empresas exibidoras, que poderão usar o apoio financeiro para custear despesas com aquisição, locação ou arrendamento de projetores digitais.

No valor total de R$ 6 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, a Chamada é exclusivamente destinada a exibidores brasileiros com até 10 salas de cinema.

Neste momento pós-pandemia e de retomada do público às salas de cinema, o objetivo é garantir a manutenção destes empreendimentos e preservar o funcionamento das salas de cinema, assegurando o acesso e o consumo de conteúdo audiovisual por toda a sociedade brasileira, especialmente nos pequenos municípios.

Acesse aqui a Ata com o Resultado Preliminar.

As empresas que tiveram suas inscrições inabilitadas nesta etapa, poderão interpor recurso até às 18h do dia 1º de setembro, por meio do Sistema FSA.