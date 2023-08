Comédia estrelada por Paloma Bernardi estreia nos cinemas

A comédia “TPM! Meu Amor” chega hoje, 31 de agosto, aos cinemas, com distribuição da Galeria Distribuidora. Estrelado por Paloma Bernardi, o filme retrata a intensa montanha-russa emocional de uma mulher durante a TPM. “TPM! Meu Amor” tem roteiro de Jacqueline Vargas (“Sessão de Terapia”) e direção de Eliana Fonseca (“Bugados”).

Em “TPM! Meu Amor”, a enfermeira Monique (Paloma Bernardi) descobre uma versão autêntica e imprevisível de si mesma durante a TPM e vai precisar lidar com as alegrias e os desafios de sua nova personalidade.

“TPM! Meu Amor” conta com grande elenco, com nomes como Paloma Bernardi, Maria Bopp, Marisa Bezerra, Teca Pereira, Bárbara Luz, Polly Marinho, Iara Jamra, Tania Alves, Jang Sin, Rafael Zulu, Rafa Maia, Norival Rizzo, Maurício de Barros e Eduardo Pelizzari. O filme tem produção da Moonshot Pictures em coprodução com a Star Original Productions e Claro.