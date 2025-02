Chega aos cinemas novo filme de Ruy Guerra

O thriller psicológico “Aos Pedaços”, novo longa-metragem do cineasta Ruy Guerra, já premiado com três Kikitos no Festival de Gramado, incluindo Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Som, apresenta uma narrativa labiríntica e visualmente impactante.

“Aos Pedaços” acompanha Eurico Cruz, um homem que vive entre duas casas idênticas – uma no deserto, outra à beira-mar –, habitadas por suas esposas, Ana e Anna. Tudo muda com a chegada de Eleno e um bilhete enigmático que prevê sua morte, assinado por um misterioso “A.”. A partir daí, realidade e obsessão se entrelaçam em um quebra-cabeça emocional que desafia o espectador.

Com fotografia em preto e branco assinada por Pablo Baião e um elenco formado por Simone Spoladore, Julio Adrião e Emilio de Mello, “Aos Pedaços” reafirma a ousadia criativa de Ruy Guerra, um dos fundadores do Cinema Novo e responsável por clássicos como “Os Fuzis” e “Erêndira”.

O filme chega aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, com distribuição da Pandora Filmes.