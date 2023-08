Inscrições abertas para o curso Cinema – História e Linguagem, de Inácio Araújo

O curso História e Linguagem do Cinema Moderno e Contemporâneo, que acontecerá a partir de 7 de agosto, será ministrado ao vivo através da plataforma Zoom pelo crítico Inácio Araújo.

Neste segundo semestre, o curso vai examinar as transformações ocorridas desde que Orson Welles realizou “Cidadão Kane” e Roberto Rossellini introduziu o neo-realismo.

“No curso, observaremos a progressiva deterioração do cinema de estúdio e a imposição da ideia de autor, que se intensifica a partir da Nouvelle Vague francesa e que caracteriza a modernidade cinematográfica. Passaremos por grandes cineastas do período. Evoluiremos, por fim, ao cinema contemporâneo, marcado pela perda de influência da ideia de autor. O que a substitui? Várias propostas surgem, desde a ideia de um mundo cujo conhecimento é construído a partir das imagens cinematográficas, até a de que o espectador é um coautor do filme. Este é também o período em que o cinema, em especial o de grande público, é afetado por outras linguagens, como a da TV, das HQs ou dos games. Por outro lado, cinematografias até então pouco conhecidas, em especial do Oriente, oferecem novas soluções e novas perspectivas à linguagem cinematográfica”, afirma Inácio Araújo.

As aulas acontecem às segundas-feiras, a partir de 20h, até aproximadamente 23h. Toda semana o aluno receberá material destinado à aula seguinte.

O valor mensal do curso é de R$ 320,00. Mais informações e inscrições devem ser solicitadas pelo email cinegrafia@uol.com.br.

Além de crítico de cinema do jornal Folha de S. Paulo, Inácio Araujo é autor dos livros “Hitchcock – O Mestre do Medo” (ed. Brasiliense) e “Cinema – O Mundo em Movimento” (ed. Scipione). Escreveu o romance “Casa de Meninas” (prêmio APCA como Revelação de Autor, 1987 – 2a. ed. pela Imprensa Oficial) e o volume de contos “Urgentes Preparativos para o Fim do Mundo” (Iluminuras, 2014). Participou, como roteirista e montador, de vários filmes de longa e curta-metragem.

Ministra desde 2001 o curso ‘Cinema: História e Linguagem”. Uma antologia de seus textos críticos para a Folha foi publicada em 2010, com o título “Cinema de Boca em Boca – Críticas de Inácio Araujo” – org. Juliano Tosi (Imprensa Oficial, 2010).