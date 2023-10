Vencedores da 22ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis abordam temas como meio ambiente, luta indígena e representatividade negra

Três curtas-metragens brasileiros e um internacional são os vencedores da 22ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Outras oito produções brasileiras receberam menções honrosas. O anúncio foi feito neste sábado (21), no evento de encerramento da mostra. Os filmes abordam temas importantes e atuais como o meio ambiente, o reconhecimento da luta indígena e a representatividade negra.

O curta “Quintal” (foto), de Mariana Netto (BA), é o grande vencedor da mostra, eleito como Melhor Filme pelo júri oficial. O Prêmio Especial das Crianças, votado por um júri infantil, foi “Vovô Joel”, de Douglas Gomes (RJ). Já o júri popular escolheu o curta-metragem de terror catarinense “O Cemitério do Parque da Luz”, de Marko Martins.

O prêmio de melhor filme internacional, escolhido pelo júri popular, ficou com o “O Sonho Quino”, de Santiago Erlich, da Espanha.

Cada um dos vencedores receberá o valor de R$ 1.500,00. O Melhor Filme Internacional receberá troféu e certificado da 22ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

No total, oito filmes receberam menções honrosas. Quatro pelo júri Infantil, são eles: “Pipas Coloridas”, de Fábio Yamaji e Patrícia Sá (SP); “As Pequenas Partes de Mim”, de Lara Queiroz (RJ); “Os Muitos Mundos de Piero Maria”, de Helena Guerra (SP) e “Bonita de Rosto”, de Ana Squilanti (SP).

Outros quatro filmes receberam menções honrosas do júri oficial, são eles: “Trabalho de Geografia”, de Leonardo Oliveira (RJ), que também rendeu o Prêmio de Melhor Ator para Ícaro Zulu; “Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari”, dirigido por Andrei Miralha e Petronio Medeiros (PA); “Ninhos em Movimento – O Jeito Yuri de Curtir”, de Di Florentino (PR) e “Kwat e Jaí – Os Bebês do Xingu”, de Clarice Cardell (DF).

A exibição dos vencedores da mostra acontece no próximo sábado (28), no Cineclube da Mostra (CIC), às 16h. A entrada é gratuita.