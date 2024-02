Festival de Cinema da Fronteira e Sur Frontera WIP LAB abrem inscrições

Estão abertas as inscrições para o XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira, evento que se consolida como principal janela do audiovisual do Mercosul em território brasleiro. Curtas e longas podem ser inscritos até 15 março, na plataforma do festival no Film Freeway. Realizado paralelamente ao evento, o III Sur Frontera WIP LAB também recebe projetos de longa-metragem nas etapas de desenvolvimento (LAB) e finalização (WIP).

O Festival de Cinema da Fronteira acontece de 23 a 27 de abril, nas cidades de Bagé (RS), Sant’Ana do Livramento (RS) e Rivera (Uruguai), com sessões abertas ao público, premiações e homenagens. As inscrições são gratuitas para todos os filmes, enquanto será cobrada uma taxa para projetos do mercado Sur Frontera, com valores promocionais até 26 de fevereiro. Os links de inscrição e regulamento estão na bio do Instagram @festivaldafronteira e no site festivaldafronteira.com.br.

A Mostra Competitiva Internacional de Curtas-metragens, a Competitiva Regional (para o RS, com 50% reservada a produções da fronteira Brasil-Uruguai) e a Mostra de Animação aceitam filmes com duração de até 15 minutos. A Mostra Competitiva Internacional de Longas recebe títulos ibero-americanos, ou de países de língua portuguesa.

No III Sur Frontera WIP LAB serão aceitos exclusivamente projetos de longa-metragem (ficção, documentário e híbrido) para realizadores brasileiros e de países latino-americanos. São duas as categorias de inscrição: Work In Progress (WIP), para projetos em fase de finalização; e Laboratório (LAB), para projetos em fase de desenvolvimento.

Dez talentos serão selecionados, sendo três na categoria WIP e sete na categoria LAB. Os escolhidos vão participar de uma programação de quatro dias que inclui consultorias coletivas e individuais com tutores, reuniões de negócios com players, pitching e seminários, além de ganhar hospedagem e alimentação. Carla Esmeralda (Laboratório Novas Histórias) e Walter Tiepelmann (Festival de Málaga) assinam a curadoria do III Sur Frontera WIP LAB, juntamente com o roteirista Alessandro Engroff.

O XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira tem produção de Anti Filmes e Maristela Ribeiro Produções, realização da Prefeitura Municipal de Bagé, Secretaria Municipal de Cultura e Associação Pró Santa Thereza. O evento tem apoio institucional da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp) e Instituto Federal Sul Rio-grandense (IFSul).