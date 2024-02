Pedro Almodóvar: as cores, a vida e a obra do cineasta em filme inédito no Brasil

Uma viagem colorida pela vida e pela obra de Pedro Almodóvar chega com exclusividade ao CurtaOn – Clube de Documentários, a plataforma de streaming do canal Curta!. O longa documental “Pedro Almodóvar – O Rebelde de La Mancha”, inédito no Brasil, traça um panorama detalhado da trajetória do cineasta espanhol. Sua jornada parte da pequena Calzada de Calatrava, cidade localizada na comunidade autônoma de Castilla-La Mancha; e, tal qual Dom Quixote, famoso personagem que compartilha dessa mesma origem, Almodóvar “de La Mancha” enfrenta seus próprios “moinhos de vento” até o estrelato como cineasta.

O filme, dirigido por Catherine Ulmer Lopez, é construído através de entrevistas concedidas pelo próprio Almodóvar ao longo de sua carreira, fotos e vídeos de arquivo e por cenas de seus filmes que dialogam com os acontecimentos narrados – “Dor e Glória” (2019), por exemplo, conversa com as imagens de sua terra natal e com vídeos caseiros gravados na intimidade de sua família, em que ele aparece na companhia de sua mãe. Os recursos imagéticos ganham completude através de depoimentos exclusivos de habitantes de Calzada de Calatrava e de profissionais do cinema que acompanharam a trajetória do cineasta de perto.

Entre as passagens curiosas do filme estão imagens da época em que Almodóvar era cantor de rock, quando cantava travestido – em uma Espanha recém-saída da ditadura franquista, na década de 1970, onde a homossexualidade ainda era punida com prisão e choques elétricos. O cineasta participa da chamada Movida Madrileña, movimento de contracultura que se fortalecia com a liberdade trazida pelos novos tempos de democracia, e nesse contexto lança seu primeiro filme: “Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão” (1980).

A partir de então, Almodóvar faz questão de se impor como representante da novidade contra o atraso dos tempos de Franco, e é reconhecido como “provocativo”. Em poucos anos, ele se torna conhecido mundialmente por filmes como “O que Eu Fiz para Merecer Isso?” (1984), “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos” (1988) e “Ata-me!” (1990) – apenas o início de uma trajetória bastante produtiva que viria nas décadas seguintes. O documentário, então, passa a se debruçar numa análise dos detalhes que são como uma assinatura da cinematografia de Almodóvar, sobretudo seu fascínio pelas cores e tons, sempre escolhidos com olhar minucioso, além da parceria consistente com determinados atores e atrizes, como Penélope Cruz e António Banderas.

O documentário explora, ainda, o lado mais socialmente consciente de Almodóvar e mostra como seus filmes exploram pautas como a liberdade sexual – muito defendida por ele que, assumidamente, é homossexual. Também mostra, em sua fase mais madura, uma preocupação genuína por questões políticas, como as consequências ainda persistentes da Guerra Civil Espanhola, que serviram como pano de fundo de seu longa mais recente, “Mães Paralelas” (2022).

“Pedro Almodóvar: O Rebelde de La Mancha” é uma produção da 13 Prods. Para assistir ao filme no CurtaOn – Clube de Documentários, basta acessar a plataforma no Prime Video Channels – da Amazon –, na Claro TV+ ou no site oficial (CurtaOn܂com܂br).