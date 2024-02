AIC convida roteiristas e diretores para a Semana de Orientação de 2024

O ano letivo está prestes a começar, e como já é tradição, a Academia Internacional de Cinema (AIC) antecipa o calendário pedagógico promovendo a Semana de Orientação que, em mais um encontro, joga luz para o processo criativo de profissionais do audiovisual.

Para esta 18ª edição, que acontece entre 19 e 22 de fevereiro, a escola convida Raul Perez, um dos roteiristas da série “Anderson Spider Silva”, da Paramount+; Ana Carolina Marinho, diretora do documentário lançado na Mostra Tiradentes “Eu Também Não Gozei”; Ricardo Calil, um dos roteiristas e diretores da série da Globoplay “Vale o Escrito – A Guerra do Jogo do Bicho”; e Heitor Dhalia, diretor de obras nacionais e internacionais, como “À Deriva”, “Serra Pelada” e “DNA do Crime”, e que comemora os 20 anos de produção do seu primeiro filme, “O Cheiro do Ralo”.

As palestras começam às 19h. E a exibição das obras dos convidados está programada para antes, às 17h. O evento é gratuito e aberto ao público.

Quem abre a Semana (19/02) é Raul Perez, que assina roteiros para as séries “Sintonia”, da Netflix, e “Anderson Spider Silva”, da Paramount+. Sobre a produção focada no lutador brasileiro de MMA, Perez fez parte de uma sala de roteiro formada por realizadores pretos liderada pelo diretor e também roteirista Marton Olympio.

Perez foi selecionado para o laboratório de desenvolvimento de roteiristas da Netflix e para o Laboratório de Negras Narrativas da Globo/FLUP, ambos em 2020. Cursou Jornalismo na PUC-SP e na Universidade de Coimbra. Atualmente é sócio da produtora Mundi e cofundador do Nicho 54, instituto de desenvolvimento de carreira de profissionais negros no audiovisual.

No dia seguinte (20/2) é a vez de Ana Carolina Marinho, diretora do documentário “Eu Também Não Gozei” (2024), recém-lançado na 27ª Mostra Tiradentes. A história gira em torno de Letícia, uma mulher grávida que está à procura do pai da criança. Há quatro possibilidades, mas a reação dos possíveis genitores é a mesma: o filho não é meu, porque eu não gozei. O filme flerta com temáticas caras à maternidade, como o machismo e o abandono paterno.

Ana também roteirizou o filme “A Mãe” (2022), vencedor dos prêmios de melhor direção, atriz principal e desenho de som no Festival de Gramado. Assina o roteiro e integra o elenco de “Antes do Fim”, uma coprodução com o Canal Brasil que angariou o prêmio APCA em 2019.

Em 2020, estreou a série “Paulo Freire, um Homem do Mundo”, do SescTV, em que corroteiriza e produz. Dirigiu o curta-metragem “Entre”, que estreou em competição no BFI London Film Festival 2019 e depois seguiu para o Festival do Rio, Festival de Havana, entre outros. Em 2023, lançou seu primeiro livro, “Nísia”, através da Editora Caixote, com ilustrações de Paty Wolff.

No terceiro dia da Semana (21/2), o convidado é Ricardo Calil, corroteirista da série mais assistida na plataforma Globoplay, “Vale o Escrito – A Guerra do Jogo do Bicho”, vencedora do Prêmio APCA de 2023.

Calil também é codiretor das séries documentais “Em Nome de Deus” e “Noites de Festival”. Dirigiu os documentários “Os Arrependidos” e “Cine Marrocos”, vencedores do festival É Tudo Verdade nos anos de 2021 e 2019, respectivamente.

“Cine Marrocos” também foi premiado nos festivais de Guadalajara, no México, como melhor documentário, e DokLeipzig, na Alemanha, como melhor documentário feito por diretor com até três longas.

É codiretor, com Renato Terra, dos documentários “Uma Noite em 67” (2010), “Eu Sou Carlos Imperial” (2016) e “Narciso em Férias” (2020), selecionado para o Festival de Veneza e estrelado por Caetano Veloso. Foi crítico de cinema da Folha de S. Paulo e outros veículos. Atualmente, trabalha como roteirista dos programas “Conversa com Bial” e “Linha Direta”, da TV Globo.

Quem encerra o evento, no dia 22/2, é o cineasta e produtor Heitor Dhalia, que comemora os 20 anos de produção do segundo longa-metragem da sua carreira, “O Cheiro do Ralo”. Protagonizado por Selton Mello, o filme ganhou o prêmio do júri de melhor filme e prêmio da crítica na Mostra de São Paulo, o prêmio especial do júri no Festival do Rio e entrou na seleção oficial do Sundance Film Festival de 2007, na competição mundial de filmes de ficção.

É dele também “Nina”, livremente inspirado no romance “Crime e Castigo”, de Fiodor Dostoievski; e “À Deriva”, selecionado para a mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes. Em 2012, dirigiu sua primeira produção para um estúdio hollywoodiano, o suspense “12 Horas”. No retorno ao Brasil dirigiu o drama “Serra Pelada” e um documentário sobre yoga. Assina ainda a direção das séries “Arcanjo Renegado”, da Globoplay, e “DNA do Crime”, da Netflix.

As inscrições para participar do evento podem ser feitas no link https://www.aicinema.com.br/semana-de-orientacao-2024.