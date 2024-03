Mostra Mulheres+ chega à quarta edição com uma programação pautada na diversidade feminina

A mostra de cinema Mulheres+ chega à sua quarta edição e vai exibir gratuitamente, na plataforma de streaming www.inff.online, 38 filmes a partir da semana que vem. Todas as produções exibidas contam com mulheres em papel de destaque, sejam elas produtoras, diretoras, fotógrafas, roteiristas ou personagens centrais, fortalecendo o lugar de fala da diversidade de gênero e evidenciando a importância do protagonismo feminino na indústria cultural brasileira.

A abertura do evento, no dia 23 de março, será presencial, no Parque de Madureira, no Rio de Janeiro, onde será montada uma estrutura de cinema ao ar livre para exibição do filme “Andança – Os Encontros e a Memória de Beth Carvalho” (foto), com alta qualidade de som e exibição, e direito a muita pipoca e refrigerante. O evento dá início à programação virtual extensa e diversificada que também inclui eventos, debates e mostras virtuais. De 24 de março a 7 de abril, a Mostra Mulheres+ apresentará virtualmente as mostras LGBTQIAPN+ (com curadoria da cineasta e roteirista trans Julia Katharine), Cineastas Indígenas (com curadoria da cineasta indígena Graci Guarani) e Panorama (com curadoria da documentarista e produtora Adriana L. Dutra), que reúnem longas e curtas-metragens de ficção e documentários.

Com curadoria da documentarista e produtora Adriana L. Dutra e direção da produtora Claudia Dutra, o festival tem como maior objetivo dar voz aos novos talentos femininos cis e trans, ampliando o debate da importância de um espaço igualitário no mercado e reconhecendo a diversidade das narrativas da mulher brasileira.

Além dos filmes, o festival irá promover diversos debates e workshops on-line, entre eles uma oficina de roteiro para iniciantes ministrada pela roteirista Yoya Wursh, conhecida por seu trabalho em diversas telenovelas brasileiras. Nas aulas, 50 moradores da cidade do Rio de Janeiro terão a oportunidade de aprender técnicas e dicas para a escrita de um roteiro cinematográfico, desde a primeira fagulha de uma ideia até o desenvolvimento da obra. A oficina será nos dias 30 e 31 de março, de 13h às 16h, e, ainda como parte da programação oficial, a cineasta indígena Graci Guarani vai ministrar a Masterclass Produção Audiovisual por Mulheres Indígenas, no dia 6 de abril, das 11h às 13h.

Com obras relevantes da recente produção brasileira, a Mostra Mulheres+ conta com patrocínio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio. A produção é da 3 Ideias.