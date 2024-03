Última semana de inscrições do 8º Icumam Lab – Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Centro-Oeste

Diretores e produtores de longa-metragem e séries de TV, de ficção ou documentário, podem se inscrever até o dia 25 de março para participar do laboratório de imersão Icumam Lab, que ocorre entre 5 e 12 de maio, na Pousada Monjolo, que fica a 35 quilômetros de Goiânia. As inscrições são gratuitas.

Serão selecionados 9 projetos do Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), sendo 3 de longa-metragem de ficção, 3 projetos de série de ficção e 3 de documentário (longas ou séries) para participar do laboratório. A lista de selecionados será divulgada até o dia 15 de abril.

Os selecionados participarão, gratuitamente, de sete dias de mentoria, com acompanhamento e análise cuidadosa nas diversas etapas do projeto. Serão analisados desde o planejamento de filmagens, passando pela concepção de direção, intenções de comercialização e distribuição, até a preparação para a venda do projeto. E, ao final do laboratório, passam por um pitching, em os projetos que se destacarem no 8º Icumam Lab ainda receberão prêmios das empresas parceiras.

Podem ser inscritos, pelo site www.icumam.com.br/lab_2024/public/regulamento, projetos de longa-metragem ou série de TV, nas categorias de ficção ou documentário da região Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal). Os candidatos poderão se inscrever ou estar inscritos em mais de um projeto, mas apenas um projeto de cada proponente poderá ser contemplado pelo laboratório. A lista dos selecionados tem previsão para ser divulgada no dia 15 de abril.

O Icumam Cultural estimula a diversidade e incentiva a inscrição de realizadores negres, indígenas, LGBTQIA+, PCD e outras minorias, reafirmando seu compromisso de compor uma seleção plural de projetos. Um formulário voluntário de autodeclaração está disponível na inscrição.

A seleção de projetos terá como critérios qualidades artísticas e técnicas, sendo avaliados a originalidade, viabilidade de produção, estágio de desenvolvimento, histórico dos realizadores e qualidade dos materiais obrigatórios apresentados.

Ao final do laboratório, os projetos que se destacarem no 8º Icumam Lab ganharão uma premiação, graças ao apoio de empresas parceiras. O Projeto Paradiso premiará com o valor de R$ 5.000,00 o projeto de longa-metragem ficção, selecionado pelo júri, que mais se destacar. Além de R$ 15.000,00 em serviços de pós imagens oferecidas pela Mistika, 36 horas de correção de cor da Dotcine, consultoria de projeto oferecida pela Vermelho Filmes e mentoria de 2 horas on-line com a roteirista de séries de TV, Julia Priolli, para o melhor projeto de séries de TV de ficção.

Os projetos serão avaliados por uma comissão formada por profissionais conceituados e capacitados no audiovisual brasileiro, são eles: Flavia Candida, curadora, cineasta e produtora; Luana Rocha, roteirista, documentarista e pesquisadora documental; e Rafael de Almeida, cineasta, artista visual e pesquisador de cinema e audiovisual.

O laboratório conta com sete tutores, profissionais altamente qualificados no mercado audiovisual nacional e internacional. São eles: Fernanda De Capua (roteirista, diretora e produtora audiovisual), Letícia Simões (roteirista e diretora), Maíra Bühler (diretora e roteirista), Maíra Oliveira (roteirista e diretora), Mylena Mandolesi (produtora), Rafael Sampaio (produtor) e Rodrigo Letier (produtor).

O 8º Icumam Lab é um projeto realizado pelo Icumam Cultural com apoio financeiro do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Patrocínio Rodonaves Transportes, conta com o Apoio Cultural do BrLab, Projeto Paradiso, Mistika, Dot Cine e Vermelho Filmes; apoio da Pousada Monjolo e Sebrae-GO.