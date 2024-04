Fest Aruanda abre inscrições para curtas e longas

As inscrições para o Fest Aruanda – Ano 19, agendado para o período de 28 de novembro a 4 de dezembro, estão abertas. O mais antigo festival paraibano será realizado mais uma vez na rede Cinépolis (Manaíra Shopping), com patrocínio master do Grupo Energisa, Copatrocínio da Cagepa, PBGás e do Armazém Paraíba, via Lei de Incentivo Fiscal do Governo Federal (Ministério da Cultura/SAV). A chancela é da Reitoria e do CCHLA-UFPB através da Bolandeir@rte&Films, produtora do evento.

Para nova edição, o Fest Aruanda contará com o Prêmio Canal Brasil de Curtas no valor de R$ 15 mil reais para o Melhor Curta do festival.

O Prêmio Canal Brasil de Curtas tem como objetivo estimular a nova geração de cineastas, contemplando os vencedores na categoria curta-metragem.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente através do link da página oficial do festival (https://www.festaruanda.com.br/inscricao) até as 23h59 do dia 22 de junho.

Os realizadores podem se inscrever nas categorias Longas-Metragens Nacionais, Curtas-Metragens Nacionais e Sob o Céu Nordestino (Curtas Paraibanos e Longas-metragens da região).

O regulamento ainda contempla mais duas opções de inscrição: TV Universitária (nacional), nas categorias documentário, programa de TV, interprograma e reportagem e Caleidoscópios Digitais. Já as inscrições para Videoclipe e TCC (em formato audiovisual) contemplam exclusivamente as produções paraibanas.

O Comitê de Seleção de curtas-metragens é formado pelos jornalistas e críticos de cinema Amilton Pinheiro (SP) e Rodrigo Fonseca (RJ), e a roteirista e crítica Vivi Pistache (BH).