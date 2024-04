Mostra de Eliane Caffé retrata as complexidades do Brasil contemporâneo

A cineasta Eliane Caffé comanda a Mostra Cinema em Zonas de Conflito, uma programação cinematográfica que mergulha nas complexidades do Brasil contemporâneo. A mostra apresentará sessões gratuitas de quatro filmes emblemáticos de Caffé, seguidas por bate-papos com a diretora e artistas que contribuíram para suas obras: Carla Caffé, Gero Camilo, Vera Hamburguer, Preta Ferreira e Ave Terrena. A programação acontecerá entre os dias 3 e 24 de abril, todas as quartas, às 19h, no Espaço Provisório do Sesc Consolação, em São Paulo.

“Narradores de Javé” (03/04) inaugura a mostra, oferecendo uma reflexão sobre a preservação da identidade de uma comunidade ameaçada. Na sequência, “Kenoma” (10/04) mergulha na busca pela inovação em um contexto rural e tradicional.

“Era o Hotel Cambridge” (17/04) traz à tona as complexidades da vida de pessoas em situação de refúgio e do movimento por moradia em São Paulo. E “Para Onde Voam as Feiticeiras” (24/04) revela as interseções de preconceitos de gênero e raça nas ruas da metrópole.

Ao longo de sua trajetória, a diretora Eliane Caffé vem construindo temáticas e abordagens cada vez mais implicadas com a exploração da linguagem audiovisual em “zonas de conflitos reais” – tanto no contexto rural do Brasil como nos grandes centros urbanos. Daí, a inspiração para o título da mostra do filme, refletindo sua constante busca por essas narrativas provocativas.

Em seus trabalhos é visível a experimentação com narrativas que interagem com personagens reais e agrega repertórios de seus universos de vida como coletivos com voz própria. Mais do que personagens e cenários, esses coletivos atuam em pé de igualdade com a equipe técnica do filme em todo o percurso da realização da obra. Atualmente, Caffé está voltada para consolidar a prática de pensar e produzir um cinema “polifônico”, “dialógico” e que se estenda muito além dos sets de gravações.

Para participar da Mostra, o público poderá retirar os ingressos com uma hora de antecedência. O espaço está sujeito à lotação.