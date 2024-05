ABRA divulga lista de finalistas do 7º Prêmio ABRA de Roteiro

A Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) anunciou os finalistas do 7º Prêmio ABRA de Roteiro. A escolha dos vencedores acontece no fim da tarde do dia 4 de junho, encerrando a programação de abertura do Rio2C, maior encontro de criatividade da América Latina. Os vencedores serão escolhidos em votação feita pelos associados da ABRA.

Na cerimônia, que concederá uma homenagem especial a um/uma roteirista de destacada trajetória no audiovisual nacional, a ABRACCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema entrega também o Prêmio da Crítica no noite do evento. Ao todo são cinco finalistas entre 14 categorias de ampla concorrência que receberão o reconhecimento entre os melhores roteiros de produções audiovisuais de 2022 e 2023 no Brasil.

O prêmio ABRA tem a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual do país. Esta escolha é realizada em dois turnos: no primeiro, entre os associados, que iniciaram em abril a avaliação de diversas categorias de roteiro como drama, reality shows, variedades, telenovelas, entre outras. No 2º turno, com avaliações de comitês, grupos de trabalho, conselho e diretoria que escolhem os nomes para o Prêmio Abraço, Excelência em Roteiro e o Prêmio Paradiso de Roteirista do Ano, que é apontado em parceria com o Projeto Paradiso. O streaming de curtas Cardume, seleciona 5 títulos para o Melhor Roteiro de Curta-Metragem e as obras indicadas à categoria de Melhor Roteiro de Comédia concorrerão ao Prêmio Paulo Gustavo, em homenagem à memória, à relevância, à obra e ao legado de Paulo Gustavo, roteirista, ator, diretor, apresentador e humorista brasileiro, vítima da Covid-19.

Confira a lista dos indicados ao 7º Prêmio ABRA de Roteiro:

Melhor Roteiro Original