“Bandida – A Número Um” é inspirado na trajetória da atual escritora Raquel de Oliveira

Foto © Karyme Franca

Baseado na história real da primeira mulher a chefiar o tráfico da Rocinha, o filme de ação “Bandida – A Número Um”, dirigido por João Wainer (“A Jaula”), estreia nos cinemas em 20 de junho, com distribuição da Paris Filmes.

Protagonizada por Maria Bomani e rodada na comunidade Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a obra acompanha a trajetória de Rebeca, que aos nove anos foi vendida pela própria avó ao bicheiro Amoroso (Milhem Cortaz), que chefiava o morro. A produção é da Paris Entretenimento em coprodução com TX Filmes, Film2B, Claro e Telecine e apoio da Rio Filme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio.

O filme é inspirado no livro “A Número Um”, de Raquel de Oliveira, e tem roteiro de Patricia Andrade, Cesar Gananian, João Wainer e Thais Nunes. Ambientado na Rocinha dos anos 1980, leva o espectador a uma imersão no cotidiano de uma das maiores e mais violentas comunidades do Rio de Janeiro daquela época. A atriz e cantora Maria Bomani (Vitória Nascimento Câmara), que foi criada na comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio, estreia nos cinemas como protagonista do longa-metragem.

O elenco inclui Jean Amorim, como Pará, o chefe do tráfico de drogas na comunidade, o cantor Otto, no papel do traficante Del Rey da Rocinha, além de Wilson Rabelo (“Bacurau”), MC Marechal, JP Rufino, Natália Lage, Natália Deodato, Thaís Gullin, entre outros. A jovem Michely Gabriely, influenciadora digital, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Tik Tok, faz sua estreia nos cinemas vivendo Rebeca quando criança.