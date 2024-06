Mostra Uma Mulher é uma Mulher: Anna Karina chega à Caixa Cultural Rio de Janeiro

Foto: Anna Karina em cena de “Viver a Vida” (1962)

A Mostra de Cinema Uma Mulher é uma Mulher: Anna Karina chega à Caixa Cultural Rio de Janeiro (R. do Passeio, 38 – Centro), de 18 a 30 de junho. Serão exibidos 18 filmes protagonizados pela atriz franco-dinamarquesa Anna Karina (1940-2019), que se consagrou durante a Nouvelle Vague, movimento contestatório do cinema francês nos anos 1950/1960. Ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Berlim de 1961 pela atuação no longa “Uma Mulher é uma Mulher”, do diretor francês Jean-Luc Godard, com quem trabalhou em oito produções (sete longas e um curta).

Entre os filmes estrelados por Anna Karina, cinco serão apresentados de forma inédita no Brasil. São eles: “A Menina dos Sapatos” (1959), de Ib Schmedes, curta-metragem premiado no Festival de Cannes; “Anna” (1967), de Pierre Koralnik, uma comédia musical com canções feitas por Serge Gainsbourg especialmente para o longa e de onde saiu seu grande sucesso “Sous le soleil exactement”, além de ser o primeiro filme em cores da TV francesa; “Victoria” (2008), segundo longa dirigido por Anna Karina; o documentário “Anna Karina, para Você Lembrar” (2017), de Dennis Berry; e “Anna Karina no Quebec” (2017), curta de Hejer Charf.

Com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala, e distribuição de senhas 30 minutos antes de cada sessão, a mostra é uma homenagem à filmografia de Anna Karina, cuja trajetória faz parte da história do cinema mundial e ficou marcada pelo trabalho com diretores que buscavam novas formas de expressões e perspectivas artísticas por meio da sétima arte. Além da parceria com Godard, a atriz trabalhou com outros nomes consagrados como Agnès Varda, Luchino Visconti, George Cukor, Rainer Werner Fassbinder, Raul Ruiz, Volker Schlöndorff, Tony Richardson e Jacques Rivette.

Além disso, Anna Karina foi diretora, roteirista e cantora. “Vivre Ensemble” (1972) marcou sua estreia na direção de um longa-metragem, em que também foi roteirista, produtora e protagonista. Em 2008, ela escreveu e dirigiu o road movie “Victoria”, assim como atuou no papel principal.

A abertura da mostra, no dia 18 de junho, às 13h45, será com a exibição do filme “Le Petit Soldat” [O Pequeno Soldado], de Godard. Na sequência, às 15h45, será exibido “L’Oeuvre au Noir” [A Obra em Negro], de André Delvaux; e “Pierrot le Fou” [O Demônio das Onze Horas], de Godard, às 18h. No dia 19, às 14h, “Cléo de 5 às 7”, de Agnès Varda, será o primeiro filme do dia; seguido de “Alphaville”, de Godard, às 16h; e “Anna”, de Pierre Koralnik, às 18h15. No dia 20, às 13h30, “Olyan, Mint Otthon” [Em Casa], de Marta Mészáros; às 15h45, “Une Femme Est une Femme” [Uma Mulher é uma Mulher], de Godard; e às 17h45, “Le Soldatesse” [Mulheres no Front], de Valerio Zurlini.

Já no dia 21 de junho serão apresentados: às 14h, “Bande à part” [Bando à Parte], de Godard; às 16h, o curta-metragem “Anna Karina au Quebec” [Anna Karina no Quebec], de Hejer Charf, junto com “Victoria”, de Anna Karina; e, às 18h30, haverá um bate-papo com a atriz Karine Telles sobre “A relação entre as funções de atriz, diretora e roteirista: desafios e resultados”.

No dia 22 de junho, “Rendez-vous a Bray” [Encontro em Bray], de André Delvaux, será exibido às 14h; “Vivre sa Vie” [Viver a Vida], de Godard, às 16h; e “Vivre Ensemble” [Viver Junto], de Anna Karina, às 18h. Em 23 de junho, às 13h, será dia do curta “Pigen og Skoene” [A Menina dos Sapatos], de Ib Shmedes, junto com “Anna Karina, Souviens-toi” [Anna Karina, para você lembrar], de Dennis Berry; e, às 14h30, “Made in U.S.A”, de Godard.

No dia 25, a mostra volta a passar “Anna”, de Pierre Koralnik, às 14h; “Cléo de 5 às 7”, de Agnès Varda, às 16h; e “Bande à part”, de Godard, às 18h. No dia 26, dois filmes do Godard vão ser exibidos em sequência: “Pierrot le Fou”, às 13h30; e “Le Petit Soldat”, às 15h45. Logo depois, às 17h45, será a vez de “Le Soldatesse”, de Valerio Zurlini. No dia 27, serão exibidos: às 14h, o curta “Pigen og Skoene”, de Ib Shmedes, junto com “Anna Karina, Souviens-toi”, de Dennis Berry; depois, às 15h30, o curta “Anna Karina au Quebec”, de Hejer Charf, acompanhado do longa “Victoria”, de Anna Karina; e às 18h, “L’Oeuvre au Noir”, de André Delvaux. No dia 28, às 14h, “Vivre sa Vie”, de Godard; às 16h, “Vivre Ensemble”, de Anna Karina; e às 18h, Rodrigo Fischer, professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (UFF), vai ministrar um bate-papo sobre a atuação de Anna Karina a partir de diferentes diretores e/ou filmes, além de tratar sobre a relação ator-autor/ator-compositor.

No último final de semana da mostra, no sábado, dia 29, às 14h, serão reexibidos os longas “Alphaville”, de Godard, às 14h; “Rendez-vous a Bray”, de André Delvaux, às 16h05; e “Olyan, Mint Otthon”, de Marta Mészáros, às 18h. No último dia, no domingo, 30 de junho, a programação será encerrada com “La Religieuse”, de Jacques Rivette, às 13h30; e “Une Femme Est une Femme”, de Godard, às 16h15.

A mostra tem apoio da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e do Institut Français. A programação completa está disponível no site da Caixa Cultural.

Uma Mulher é uma Mulher: Anna Karina

Data: 18 a 30 de junho

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38 – Centro, Rio de Janeiro/RJ

Acesso para pessoas com deficiência

Entrada Gratuita

Horários da bilheteria: Terça a sábado, 13h às 19h, e domingos e feriados, 13h às 17h

Retirada de ingressos: a partir de 30 minutos antes de cada sessão e atividade programada