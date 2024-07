“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, faz estreia mundial na competição do 81º Festival de Cinema de Veneza

Foto © Alile Dara Onawale

“Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, foi selecionado para a competição oficial do 81º Festival de Cinema de Veneza. É a terceira vez que o cineasta participa do evento, onde esteve em 2001 com a estreia de “Abril Despedaçado” e em 2009 recebeu o prêmio Robert Bresson, pelo conjunto da sua obra.

Protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello e com participação especial de Fernanda Montenegro e grande elenco, “Ainda Estou Aqui” é, como “Central do Brasil”, uma coprodução entre Brasil e França. O longa é o primeiro filme Original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com Arte France e Conspiração. O roteiro é assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega.

“Ainda Estou Aqui” é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, sobre a história de sua família. O relato começa no início dos anos 70, quando um ato de violência muda a história da família Paiva para sempre. O livro e o filme abraçam o ponto de vista daqueles que sofrem uma perda em um regime de exceção, mas não se dobram.

O filme promove o reencontro entre Fernanda Torres e Walter Salles depois de “Terra Estrangeira” e “O Primeiro Dia”. Na última parte do filme, Eunice é interpretada por Fernanda Montenegro, que volta a trabalhar com Walter Salles 26 anos depois de seu trabalho em “Central do Brasil” – filme que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, o Globo de Ouro de melhor longa estrangeiro e o Bafta de melhor filme em língua não inglesa –, e deu a ela o Urso de Prata de melhor atriz.

O elenco principal de “Ainda Estou aqui” reúne nomes como Valentina Herszage, Luiza Kosovski, Bárbara Luz, Guilherme Silveira e Cora Ramalho, como os filhos na primeira fase do filme, e Olivia Torres, Antonio Saboia, Marjorie Estiano, Maria Manoella e Gabriela Carneiro da Cunha integram a família no segundo momento.