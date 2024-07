Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta retrospectiva inédita do cineasta Peter Bogdanovich

No ano em que completaria 85 anos de vida (30 de julho de 2024), tendo partido em 2022, o renomado cineasta americano Peter Bogdanovich é homenageado em retrospectiva inédita, entre 23 de julho e 4 de agosto, na Caixa Cultural Rio de Janeiro. Considerado um dos mais influentes diretores da chamada Nova Hollywood — movimento cinematográfico que renovou significativamente a produção técnica e estética da indústria de cinema dos Estados Unidos, na década de 1970, após vivenciar uma profunda crise econômica e de paradigmas na primeira metade dos anos 1960 —, Bogdanovich será revisitado em 13 longas-metragens, além de ser tema de debate e uma masterclass. Dentro da programação, está a distribuição de catálogo especial com textos inéditos sobre o cineasta, ainda pouco estudado no Brasil.

Sob curadoria do professor de cinema da PUC-Rio Pedro Henrique Ferreira, a mostra põe uma lupa sobre o trabalho do realizador americano, um visionário do cinema que aperfeiçoou a arte de olhar para o passado e o futuro ao mesmo tempo. Peter Bogdanovich era um amante do cinema e fazia um trabalho intelectual rigoroso — foi crítico de cinema atuante em diversos meios, incluindo a revista Cahiers du Cinéma, historiador e pesquisador, tendo realizado entrevistas profundas para o documentário “Dirigido por John Ford”, os livros “Este é Orson Welles” e “Afinal, Quem Faz os Filmes”, entre outros. Durante a carreira, transitou por filmes de baixo orçamento produzidos por Roger Corman (“Na Mira da Morte”), pelos que se tornaram clássicos (“A Última Sessão de Cinema” e “Lua de Papel”) e também pelas comédias (“Essa Pequena é uma Parada”, “Muito Riso e Muita Alegria”, “Impróprio para Menores”), mostrando sua versatilidade sem nunca perder o rigor artístico.

Bogdanovich era um cinéfilo devoto. Sua carreira multifacetada incluiu trabalhos como diretor, produtor, escritor e ator. Sua paixão pelo cinema o levou a defender fervorosamente os cineastas e suas obras.

E muitos de seus pares do mundo do cinema são fãs do cineasta. Para citar alguns dos mais conhecidos de hoje: Quentin Tarantino, Wes Anderson e Noah Baumbach. Bogdanovich também deixou sua marca na televisão, no papel do Dr. Elliot Kupferberg, na série “Família Soprano”. Como escritor, contribuiu com roteiros e colaborou para a Esquire, além de publicar livros importantes, como “Who the Hell’s In It” e “Who the Devil Made It”.

Bogdanovich foi crucial na formação do modelo do cinema clássico norte-americano e teve papel seminal na transição para a Nova Hollywood.

A programação completa da mostra pode ser conferida no site www.caixacultural.gov.br.

Mostra Peter Bogdanovich — Uma Vida para o Cinema

Data: 23 de julho a 4 de agosto

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro — Unidade Passeio — Rua do Passeio, 38 — Centro, Rio de Janeiro/RJ

Acesso para pessoas com deficiência

Entrada gratuita

Horários da bilheteria: terça a sábado, 13h às 19h; domingos e feriados, 13h às 17h

Retirada de ingressos: a partir de 30 minutos antes de cada sessão ou atividade programada

Informações: (21) 3980-2069 e (21) 3980-2019