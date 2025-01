Sessão Vitrine Petrobras lança “Kasa Branca” nos cinemas

“Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, é o primeiro filme de 2025 a estrear com o selo da Sessão Vitrine Petrobras. Com produção da Sobretudo Produção, TvZero, Tacacá Filmes, Cavideo e Dualto, em coprodução com a Prefeitura do Rio, por meio da Riofilme, Canal Brasil, Telecine e Globo Filmes, a estreia está agendada para 30 de janeiro.

No dia 1° de fevereiro, às 21 horas, “Kasa Branca” será o filme de encerramento da Mostra Praça, na Mostra de Tiradentes, em Minas Gerais. A sessão gratuita e aberta ao público terá a presença de Luciano Vidigal e grande elenco como Gi Fernandes, Diego Francisco e Ramon Francisco.

Inspirado em uma história real, “Kasa Branca” acompanha Dé (Big Jaum), morador da periferia de Chatuba, que vive com sua avó Dona Almerinda (Teca Pereira), diagnosticada com Alzheimer e com pouco tempo de vida. Dé, ao lado de seus dois amigos inseparáveis Adrianim (Diego Francisco) e Martins (Ramon Francisco), tenta aproveitar a convivência com a avó da melhor forma.

Com roteiro e direção de Luciano Vidigal, o filme é protagonizado por Big Jaum, Teca Pereira, Diego Francisco e Ramon Francisco. Ator de filmes premiados como “Tropa de Elite 2”, “Cidade dos Homens” e “Três Verões”, Luciano Vidigal já coleciona créditos como diretor, de longas como “5x Favela: Agora por Nós Mesmos” e o documentário “Cidade de Deus: 10 Anos Depois”, todos em parceria com outros cineastas. Mas agora, com o drama “Kasa Branca”, ele estreia na direção solo.

O elenco ainda inclui Gi Fernandes (no ar com a novela “Mania de Você” e da série “Os Outros”), que faz sua estreia em longas, além de Babu Santana, Roberta Rodrigues, Otavio Muller e Guti Fraga. Além disso, o filme marca a estreia do rapper L7nnon e do Dj Zullu.