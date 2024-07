“Cabra Marcado para Morrer” inaugura projetor 4K da tela externa da Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira adquiriu recentemente novos equipamentos para modernização e adaptação para pessoas com deficiências auditiva e visual nas sessões ao ar livre da área externa da instituição. Aprovado por edital da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, o projeto Modernização dos Espaços de Exibição incluiu a compra de um novo projetor a laser, com resolução de imagem 4K, e 10 kits de acessibilidade audiovisual.

O investimento foi de R$ 800 mil e vai permitir a exibição de filmes em formato DCP (Digital Cinema Package) e com acessibilidade em Libras e Audiodescrição. A sessão inaugural da nova infraestrutura será realizada no dia 19 de julho, com o filme “Cabra Marcado para Morrer” (1964-1984), em homenagem aos 40 anos do filme e 10 anos do falecimento do diretor Eduardo Coutinho, em uma parceria com o Instituto Vladimir Herzog e a ETC Filmes.

O projeto prevê ainda uma série de sessões acessíveis ao ar livre, no segundo semestre, em parceria com instituições e associações para inclusão de pessoas com deficiência, além de festivais, mostras e distribuidoras. Também está na programação ações formativas, como duas oficinas de projeção gratuitas. A primeira delas será nos dias 31/07 e 01/08, com foco em profissionais da área. As inscrições para o curso serão abertas em breve pelo site da Cinemateca Brasileira.

Os kits de acessibilidade, que estão dentro dos padrões técnicos da legislação vigente, permitem a transmissão sem fio áudio HI, áudio VI-N e CC de qualquer servidor DCP que contenha conteúdo acessível, evitando problemas de sincronização. Os receptores são individuais e podem ser configurados para fornecer exibição de CC, HI nos dois ouvidos, VI-N nos dois ouvidos ou HI e VI-N juntos (um para cada ouvido), deixando os espectadores livres para escolher a experiência que preferirem.

Os novos equipamentos se somam à infraestrutura de acessibilidade da Cinemateca Brasileira, que atualmente conta com diversos recursos, como assentos adaptados nas salas de cinema, banheiros acessíveis, rampas de acesso, plataforma elevatória e estacionamento reservado. O objetivo é ampliar ainda mais o acesso à programação e espaços públicos da instituição.

A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço e disponibilidade dos aparelhos.