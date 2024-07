Cinemateca Brasileira faz sessão especial de “O Leão de Sete Cabeças” , precedido pelo média-metragem “Marlene”

No dia 20 de julho, a Cinemateca Brasileira apresenta uma sessão com dois títulos realizados na República Democrática do Congo: o longa-metragem “O Leão de Sete Cabeças” (foto), de Glauber Rocha, e o média “Marlene”, de Barbara Marcel, que documenta as discussões geradas pelo filme de Glauber em uma faculdade de Belas Artes no país africano, estabelecendo as conexões entre o Brasil, o Congo, Glauber e o terceiro cinema.

Em “O Leão de Sete Cabeças”, Pablo, guerrilheiro latino-americano, e Zumbi, líber negro rebelde, unem-se para libertar um país africano (ou, quem sabe, todo o continente…) a ferro, fogo e sangue. No processo revolucionário que desencadeiam, eles enfrentam um mercenário alemão que, auxiliado pelo agente norte-americano e pelo assessor português, governa em nome da misteriosa Marlene. Filmado no Congo-Brazzaville em 1969, o filme é parte do projeto Tricontinental de Glauber durante seu exílio.

Já em “Marlene”, durante uma residência artística como parte da Bienal Yango!, na República Democrática do Congo, a cineasta propõe uma oficina sobre Terceiro Cinema para estudantes da faculdade de Belas Artes de Kinshasa. Entre os filmes discutidos pelo grupo está “O Leão de Sete Cabeças”. Após uma projeção pública do filme no Congo-Kinshasa em 2021, um grupo de estudantes discute os possíveis significados de Marlene, a protagonista feminina do único filme do cineasta rodado na África. “Marlene” é o resultado da exibição e recepção do filme de Glauber hoje e dos novos encontros em Kinshasa. O filme estreou na competição de médias e curtas-metragens do festival Visions du Réel, na Suíça.

A sessão, que inicia às 14h30, será seguida de debate com a realizadora Barbara Marcel, a pesquisadora Mariana Queen Nwabasili e com o professor Livre-Docente do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA-USP, Mateus Araújo (a confirmar).

A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes da sessão. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Mariana, em São Paulo.