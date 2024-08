Amcham Rio promove seminário sobre a indústria audiovisual brasileira

No dia 3 de setembro, a Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro realiza o evento gratuito “Desvendando o investimento na indústria audiovisual brasileira”, que tem por objetivo explorar as oportunidades de investimento no setor, com apresentações e estudos de caso de especialistas.

Segundo Steve Solot, presidente do LATC e um dos participantes do evento, este seminário único da Amcham Rio oferecerá informação básica sobre oportunidades de investimento e participação na indústria cinematográfica e televisiva brasileira, com foco em incentivos, legislação e programas ESG. Os especialistas destacarão cases específicos e oportunidades para engajamento de pessoas jurídicas e físicas em vários segmentos da indústria.

As inscrições devem ser feitas pelo link https://www.amcham.com.br/event?eventid=24144.

Confira a programação completa:

09h00 – 09h30 | CREDENCIAMENTO E WELCOME COFFEE

09h30 – 09h35 | ABERTURA INSTITUCIONAL

Bebel Di Celio – Gerente Regional, Amcham Rio de Janeiro (confirmado)

09h35 – 11h05 | INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL: AS LEIS DE INCENTIVO E OS EDITAIS PARA O MERCADO AUDIOVISUAL

Leo Edde, Presidente, SICAV (confirmado)

Bárbara Oliveira, BNDES (a confirmar)

Eduardo Senna, Sócio, Senna Advogados (confirmado)

Moderador: Steve Solot, Presidente, LATC (confirmado)

11h10 – 12h40 | CASES DE SUCESSO

A. Estudo de Caso 1 – RICOS DE AMOR 2

Julio Uchôa, Produtor Executivo, Ananã Produções (confirmado)

Giovanna Lancellotti, Atriz (confirmada)

B. Estudo de Caso 2 – INVESTIMENTO DE UM ESTÚDIO MAJOR DE HOLLYWOOD NO BRASIL César Silva, Vice-Presidente e Diretor Geral da Paramount Pictures Brasil (confirmado)

C. Estudo de Caso 3 – PROJETO ESG NO AUDIOVISUAL EM COMUNIDADES DO RIO “FAZENDO MEU PRIMEIRO FILME”

Steve Solot, Presidente, LATC (confirmado)

Gabriella Rodrigues, Secretária Municipal, JuvRio (confirmada)

Roberto Faissal, Diretor Executivo, ABCC (confirmado)

12h40 | ENCERRAMENTO

Bebel Di Celio – Gerente Regional, Amcham Rio de Janeiro