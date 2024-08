Fest Aruanda tem mostra em Los Angeles e na San Diego State University

A última semana de agosto reserva uma celebração especial para o cinema paraibano que estará em cartaz em dois eventos programados para os dias 27 e 29 de agosto, respectivamente em Los Angeles, e no campus da San Diego State University, na Califórnia (EUA). Tudo isso sob a chancela do Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro, que esse ano chega à sua décima nona edição. Convidado da instituição acadêmica estadunidense, o professor do Departamento de Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Lúcio Vilar, produtor e curador do mais antigo festival paraibano, se fará presente nessa viagem de intercâmbio para exibições especiais, debates e para oficializar uma política de cooperação entre as duas universidades. Ambas as ações têm o selo do Centro de Estudos Brasileiros Behner Stiefel, através da docente Kristal Bivona (Phd), da American Cinematheque e do Consulado Geral do Brasil, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Mostra Aruanda Los Angeles/San Diego ocorre no tradicional cinema de rua Los Feliz 3 (fundado em 1934), em que serão exibidos a premiada animação paraibana “Era Uma Noite de São João”, da estreante Bruna Velden, e o longa-metragem “Desvio” (foto), do cineasta e professor universitário (CCTA-UFPB) Arthur Lins, vencedor do Fest Aruanda 2019. Haverá debate logo em seguida sobre essas produções que são expressão do que ficou conhecido como “primavera do cinema paraibano”, dada a quantidade de filmes produzidos e lançados entre 2018/2019, sobretudo de longas ficcionais.

Em San Diego, serão exibidos fragmentos do primeiro longa-metragem (“silencioso”) produzido por Walfredo Rodriguez na Paraíba, “Carnaval Paraibano e Pernambucano”, de 1923, localizado na Cinemateca Brasileira em 2015, e telecinado a partir de pesquisa e tese de doutorado defendida pelo professor Lúcio Vilar na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

Além desse evento, Vilar deverá fechar parceria para que filmes de realizadores (curta-metragistas) do curso de cinema da San Diego State University participem de uma mostra especial no Fest Aruanda deste ano, agendado para o período de 5 a 11 de dezembro.