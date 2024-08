Canal Brasil exibe imagens inéditas do set de filmagem de “Motel Destino”

O Canal Brasil vai exibir, nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, às 20h, uma edição especial do Cinejornal com os bastidores do longa-metragem “Motel Destino”, que concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes, em maio deste ano. No programa, conduzido por Simone Zuccolotto, além de imagens exclusivas das filmagens, serão exibidas entrevistas com o diretor Karim Aïnouz e com os protagonistas Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha. O filme é uma coprodução do Canal Brasil e tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 22 de agosto.

“Motel Destino” foi inteiramente rodado no Ceará, estado natal do diretor, com cobertura de bastidores exclusiva do Canal Brasil. O estabelecimento que dá título ao filme é o principal personagem do enredo e o local onde se entrecruzam questões crônicas da realidade brasileira. O motel é o pano de fundo da história de Heraldo, que chega em uma noite e transforma o cotidiano do local.

Karim conta um pouco da pluralidade do seu trabalho, projetos futuros e próximos lançamentos, como “Firebrand”, seu primeiro filme em inglês, estrelado por Jude Law e Alicia Vikander, sobre Katherine Parr, última esposa de Henrique VIII.

Na entrevista, Fabio Assunção fala sobre a preparação para viver seu personagem, Elias, revela histórias de bastidores e conta como é trabalhar com Karim.

Iago Xavier, ator cearense de Pirambu, faz sua estreia em um longa-metragem e fala sobre Heraldo, seu personagem no longa. Já Nataly Rocha, também conterrânea de Iago e Karim, vive Dayana e compartilha a emoção de estar em um longa-metragem dirigido por Karim.