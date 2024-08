Festival comKids divulga os vencedores em App, Game, Livro Digital, Lúdico Digital, Podcast e Projeto 360º

Foto: “Bella pelo Mundo” (Brasil), prêmio de júri na categoria Game

O Festival comKids 2024 realizou na noite desta sexta-feira, 16/08, a premiação dos melhores projetos da Ibero-América para o público infanto-juvenil. Foram 14 premiados em seis diferentes categorias: App, Game, Livro Digital, Lúdico Digital, Podcast e Projeto 360º. A premiação, em uma cerimônia interativa e transmitida pelo Youtube, aconteceu na ESPM e foi criada e executada pelos alunos de Cinema e Audiovisual da faculdade. E contou com a apresentação do grupo de música infantil Tiquequê.

A programação do festival continua em duas plataformas de streaming gratuitas. Até o dia 12 de setembro, na Itaú Cultural Play e, de 22 de agosto até 22 de setembro, na Spcine Play. Na Itaú Cultural Play estão disponíveis sete curtas brasileiros em animação e live-action. Na Spcine Play foram escolhidas outras sete obras, que apresentam o imaginário latinoamericano, sua diversidade e seus sonhos. Também faz parte da programação sessões presenciais no Circuito Spcine, em 18 CEUs da cidade de São Paulo. A mostra acontece de 22 de agosto a 4 de setembro com exibições para crianças e jovens de todas as idades.

O festival, que chega a sua 15ª edição, selecionou as melhores iniciativas realizadas nos países Ibero-Americanos para o público infantojuvenil. Os finalistas da competição digital e interativa foram selecionados por um júri especializado de cada categoria e puderam apresentar seus projetos durante o festival. E tanto o júri, quanto o público, puderam votar e escolher os vencedores.

Conheça os vencedores de cada categoria:

Júri Profissional

App:

1º – Bebe Lume | Brasil | Bebe Lume Produções Audiovisuais

2º – Monicaverso | Brasil | Ø1Digital

3º – Cantar y jugar | Colômbia | Cantoalegre

Game:

1º – Bella pelo Mundo | Brasil | Plot Kids

2º – Docemática| Brasil | SpaceFrog

3º – O Resgate de Fárya | Brasil | Viu Cine

Livro Digital:

1º – Kai, Kai, la cuidadora de las aguas | Chile | Fundación Cultural Entrelíneas

2º – A História das Histórias | Brasil | MSP – Mauricio de Sousa Produções

3º – La maceta vacía | Chile | Fundación Cultural Entrelíneas

Lúdico Digital:

1º – Gigantes web | Uruguai | Gigantes – La Diaria

2º – Trajeto i – Jogos da capa | Brasil | Santillana Educação

3º – E agora? Um rolé digital | Brasil | MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Projeto 360º:

1º – Mundo Eureka | Colômbia | Canal Capital

2º – Icamiabas na cidade Amazônia | Brasil | Iluminuras

3º – Yo quiero saber.. ¿ Y vos? | Argentina | Pakapaka

Podcast:

1º (Empate) – Elas são feras! – Nise da Silveira | Brasil | Companhia Delas

1º (Empate) – La Sueñoteca – La casa de mis sueños | Argentina | Red Tal

2º – Calunguinha, o cantador de histórias – Galanga, o cabelo de ouro | Brasil | Todo Canto Produções Artísticas

3º – Tienda Súper Nova – Episódio 1 | Colômbia | Máquina Espía

Prêmio Diversidade – Especial comKids:

Calunguinha, o cantador de histórias – Galanga, o cabelo de ouro | Brasil | Todo Canto Produções Artísticas

Júri Popular

App: Yom Kids | Brasil | Yoga com Histórias Desenvolvimento de Aplicativos

Game: Docemática | Brasil | SpaceFrog

Livro Digital: Kai, Kai, la cuidadora de las aguas | Chile | Fundación Cultural Entrelíneas

Lúdico Digital: Trajeto i – Jogos da capa | Brasil | Santillana Educação

Projeto 360º: Yo quiero saber.. ¿ Y vos? | Argentina | Pakapaka

Podcast: Perguntar e Pensar – Contágio, impotência e cuidado | Brasil | Empresa Brasil de Comunicação – Rádio MEC