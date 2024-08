Sesc Tijuca oferece curso gratuito sobre cinema documentário

O Sesc Tijuca oferece um curso sobre cinema documentário de forma presencial e gratuita. O Núcleo de Formação em Expressões Artísticas – Cine Documentário acontecerá de 17 de agosto até 7 de dezembro, todos os sábados, das 14h às 17h. Serão ministradas 16 aulas que apresentarão uma visão abrangente do gênero.

Organizado em dois módulos ministrados pelos professores Hernani Heffner e Chico Serra, o conteúdo foi pensado para entrelaçar conceitos fundamentais da prática documentária com aspectos históricos, técnicos, éticos e políticos, além de exibição de trechos de filmes e estudos de caso. O curso prevê ainda uma iniciação básica para a realização de pequenos ensaios documentais, capacitando os participantes para um aprendizado continuado.

O Núcleo de Formação em Expressões Artísticas cria espaços de aprofundamento e pesquisa em campos específicos de cada linguagem artística. A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência de formação e criação emancipatórios. Na Atividade Audiovisual, o Núcleo promove o desenvolvimento técnico em nível aprofundado, elencando conteúdos a serem trabalhados com um público que já possua um contato maior com a linguagem audiovisual. São oferecidos cursos teórico-práticos que objetivam investigar questões audiovisuais, seja por recortes técnicos voltados aos departamentos cinematográficos, ou mesmo por pesquisas específicas ligadas à linguagem e à história do audiovisual.

Chico Serra é realizador audiovisual e documentarista, com mais de 20 anos de carreira. Formado na Escola Darcy Ribeiro, trabalhou como oficineiro e professor em inúmeras instituições, comunidades e canais audiovisuais. Tem mais de dez curtas produzidos e dirigidos, com filmes já exibidos em mais de 15 festivais brasileiros, além de estar indicado ao prêmio de Melhor Curta-Metragem pela Academia Brasileira de Cinema.

Hernani Heffner é preservador, pesquisador, editor, curador e ator, com passagem como professor pelos principais cursos superiores de cinema, entre eles UFF, PUC-Rio e Fundação Getúlio Vargas. Trabalha há 40 anos na Cinemateca do MAM, onde é o atual diretor da instituição.

Núcleo de Formação em Expressões Artísticas – Cine Documentário

Data: 17 de agosto a 7 de dezembro

Local: Sesc Tijuca – Rua Barão de Mesquita, 539 – Rio de Janeiro/RJ

Classificação: 18 anos

Modalidade: presencial

Inscrições: https://forms.office.com/r/wqR2D4gNeu, gratuitas, vagas limitadas