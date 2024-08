Minissérie nacional original “Vidas Bandidas” estreia no Disney+

Dirigida por Gustavo Bonafé, a nova minissérie nacional original “Vidas Bandidas” chega exclusivamente ao Disney+, nesta quarta-feira, 21 de agosto. A produção acompanha Raimundo (Thomás Aquino) e Serginho (Rodrigo Simas), parceiros de crime trabalhando para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes). Enquanto Serginho é o eterno bandido malandro, Raimundo quer começar uma vida nova ao lado da namorada, longe dali. A contragosto, ele aceita fazer um último e especial assalto a pedido de Serginho: roubar a própria chefe, Bruna. Mas tudo dá errado, e é aí que a trama começa.

Raimundo é sonhador e devoto de Iemanjá, cuja imagem carrega junto ao peito em uma medalha. Além da padroeira, Raimundo tem a companhia do cachorro vira-lata Nemo, e de Marina (Larissa Nunes), mulher determinada e amorosa com quem divide o sonho de construir uma família. De origem humilde, sempre lutou para sobreviver, mas chegando no Rio de Janeiro, acabou entrando para o mundo do crime e não se orgulha disso.

Já Serginho é ganancioso, estourado, inconsequente e mulherengo. Ele sente que se arrisca muito e ganha pouco e, por isso, arma um assalto por conta própria e conta com Raimundo para executar o plano durante uma festa luxuosa realizada num iate por Bruna. Entretanto, Serginho mata acidentalmente Lara, irmã de Bruna, e foge da cena do crime, abandonando Raimundo também baleado e sozinho na cena do crime.

Raimundo, portanto, é preso e condenado. Na cadeia, ele descobre que Serginho não só o deixou entregue à própria sorte, como também roubou sua vida e vive seu sonho de felicidade: casou-se com sua antiga namorada, adotou o seu cachorro, mudou de identidade e vive uma vida anônima como Giovanni, aparentemente longe do crime e de Bruna. Seis anos se passam e Raimundo sai da prisão com um único objetivo: vingar-se de Serginho.

Bruna é também a irmã mais velha de Lara (Larissa Bocchino) e não consegue lidar com a morte dela, executada por Serginho, e carrega suas cinzas numa urna. Ela também aguarda ansiosamente para realizar a vingança e justiça em nome de Lara.

“Vidas Bandidas” é uma minissérie original Disney+, que conta com apenas quatro episódios de 30 minutos. A trama conta com violência, criminalidade e desigualdade social – temáticas bastante exploradas, conhecidas e amadas pelo público, mas que permanecem atuais e recorrentes.

Com direção de fotografia do renomado Kauê Zilli, o destaque é que os cenários fogem do estereótipo brasileiro das favelas, oferecendo ao público um padrão alto de qualidade das filmagens, com cenas e figurinos notáveis.

Além da Juliana Paes, Rodrigo Simas, Thomas Aquino e Larissa Nunes, “Vidas Bandidas” conta também com outros nomes estrelados como Larissa Bocchino, Maria Bopp, Otavio Mueller e Tatsu Carvalho.

Idealizada por Diego Bliffeld e roteirizada por Walter Daguerre, Rubens Marinelli e Gabrielle Siqueira, a minissérie tem direção de Gustavo Bonafé, responsável por dirigir outras grandes produções, como as séries “Santo Maldito”, “Insânia” e “Lov3”, além de assinar a biografia “Legalize Já!” (2017) e o drama criminal “O Doutrinador” (2018).