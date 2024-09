Ciclo de debates da 18ª CineBH recebe inscrições gratuitas até o próximo dia 20

Para discutir as mudanças e o futuro do setor audiovisual, a 18ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte e o 15º Brasil CineMundi realizam o Ciclo de Debates Mercado Audiovisual Brasileiro: Conexões Globais, com inscrições gratuitas e abertas até o dia 20 de setembro, no site www.cinebh.com.br.

Com um olhar atento para as novas tecnologias, a diversidade e as perspectivas internacionais, a iniciativa traz o tema “Transformações e Oportunidades no Audiovisual Brasileiro: Inovação, Inclusão e Conexões Globais”, propondo abordar a profunda evolução pela qual o setor audiovisual tem passado nos últimos anos, com a participação de 60 profissionais no centro de 12 atividades, dentre debates, painéis e workshop. O Ciclo de Debates será realizado de 25 a 28 de setembro, no Teatro João Ceschiatti, com número de vagas limitado a 100 participantes que serão automaticamente confirmados no ato da inscrição.

Oferecendo um espaço para diálogo e compartilhamento de ideias sobre as mudanças e perspectivas do setor audiovisual, tanto no Brasil quanto no exterior, o Ciclo de Debates é voltado para profissionais e estudantes da área, sendo uma oportunidade de aprimoramento e atualização que proporcionará novas conexões e impulsionará o desenvolvimento de quem atua no mercado. A iniciativa é composta por uma série de mesas de debates e painéis que abordam quatro eixos principais: Políticas públicas, transformações, adaptações e inovação; Diversidade e inclusão; Novos modelos de negócio e coproduções na América Latina; e Conexões globais e oportunidades internacionais.

No dia 25, quarta-feira, às 11h, a sessão de abertura do ciclo traz o debate sobre “Políticas Públicas, Transformações e Oportunidades no Audiovisual Brasileiro”. A mesa discutirá como as políticas públicas podem impulsionar o setor em um contexto de inovações tecnológicas e demanda crescente por diversidade. Entre os participantes estão Anna Muylaert, cineasta homenageada; Débora Ivanov, produtora e diretora do Siaesp; Durval Angelo, conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte; Lúcio Otoni, diretor de operações do Cineart Multiplex; Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual; e Paulo Alcoforado, diretor da Ancine, com mediação de Tatiana Carvalho Costa, presidente da Associação de Profissionais Audiovisuais Negros.

No mesmo dia 25, às 15h, o tema “Estados do Cinema Latino-Americano: As Mulheres no Comando” vai discutir a representatividade feminina no setor audiovisual, com participação das cineastas Ana Carolina Soares, Anna Muylaert, Laura Basombrio, Laura Danoso e Sol Infante Zamudio, mediadas pela pesquisadora e curadora Mariana Queen Nwabasili. Ainda no dia 25, às 17h, o debate “Mercado Audiovisual: Transformações, Adaptações e Inovação” focará nas mudanças impulsionadas por novas tecnologias e tendências do consumo, com participação de Antônio Gonçalves Júnior, produtor da Grafo Audiovisual; Camila Lamha, do Canal Brasil; Camila Daher Fink, do Itaú Cultural Play; Márcia Vaz, programadora do Instituto Moreira Salles; Maurício Hirata, diretor da Riofilme; e Vinícius Lobo, curador de filmes da Globo Filmes, com mediação de Pedro Butcher, colaborador do Brasil CineMundi.

No dia 26, quinta-feira, às 10h30, a mesa “Estados do Cinema Latino-Americano: O Estado e suas Ações” discute a dependência de leis e fundos públicos para viabilização de filmes e festivais no continente da América Latina. Os participantes incluem Duiren Wagua, diretor de “Bila Burba” (Panamá); Eugenia Campos Guevara, produtora da Gentil Cine (Argentina); Gregório Rodrigues, produtor da Casa Latina Films (República Dominicana); Joana Oliveira, cineasta (Brasil); Lucas Silva, diretor de “Posesión Suprema” (Colômbia); e Paola Castillo, diretora executiva do Conecta-CCDoc (Chile), com mediação da curadora Ester Marçal Fér.

Ainda no dia 26, às 15h, o painel “Mercado Audiovisual: Diversidade e Inclusão” abordará desafios e oportunidades para promover a representatividade no audiovisual, com Ariel Kuaray Ortega, cineasta e artesão; Jorge Cohen, produtor na Geração 80 Produções (Angola); Luciana Damasceno, diretora de conteúdo da Cardume e membro do Fórum de Streamings Independentes do Brasil; Rodrigo Antônio, diretor de formação e inovação da Secretaria Nacional do Audiovisual – SAv, e Tatiana Carvalho Costa, presidente da Associação de Profissionais Audiovisuais Negros, com mediação de Mariana Queen Nwabasili.

Em seguida, às 17h, o tema “Mercado Audiovisual: Novos Modelos de Negócio” discutirá formatos de financiamento e distribuição, contando com Cosimo Santoro, world sales da The Open Reel (Itália); Leonardo Ordóñez, assessor do Maff/Festival de Málaga (Espanha/Chile); Letícia Friedrich, produtora e distribuidora da Vitrine Filmes (Brasil); e Meinolf Zurhorst, tutor e presidente da comissão de seleção do Luxemburg Film Fund (Alemanha/Luxemburgo), sob mediação de Pedro Butcher.

No dia 27 de setembro, sexta-feira, às 10h30, a mesa “Estados do Cinema Latino-Americano: As Coproduções e seus Desafios” abordará a internacionalização do cinema latino-americano, com as presenças de Barbara Marcel, diretora e produtora de “Suraras” (Brasil); Ernesto Jara Vargas, diretor de “Altamar” (Costa Rica); Ivette Liang, chefe da cátedra de Produção do Nuevas Miradas (Cuba/Colômbia); Juan Pablo Polanco Carranza, diretor de “Carro Pasajero” (Colômbia); e Luana Melgaço, sócia da Anavilhana e produtora de “Praia Formosa” (Brasil), com mediação de Paulo de Carvalho, colaborador do Brasil CineMundi.

Às 15h, o debate “Mercado Audiovisual: Conexões Globais e Oportunidades Internacionais” discutirá a expansão das produções brasileiras, com Ana Alice de Morais, codiretora artística e programadora do RIDM & Forum RIDM (Canadá); André Araujo Virgens, coordenador geral da Secretaria Nacional de Audiovisual; Paulo Alcoforado, diretor da Ancine; Karen Hayashi, gestora do Projeto Cinema do Brasil na ApexBrasil; Mauro Garcia, da Bravi – Programa Brazilian Content; e Morris Kachain, gerente executivo do Programa Cinema do Brasil – Siaesp, com mediação de Pedro Butcher.

Encerrando o Ciclo de Debates, no dia 28, sábado, às 11h, o papo “Do Projeto à Tela” apresentará a jornada de projetos de longas-metragens selecionados para o Brasil CineMundi em edições anteriores, celebrando os 15 anos do programa e compartilhando resultados e conquistas. Estarão presentes Ariel Kuaray Ortega, diretor de “A Transformação de Canuto” (Conexão BCM – Tiradentes, 2022); Clarissa Guarilha, produtora de “Levante” (9º BCM, 2019); Gustavo Pizzi, diretor de “Benzinho” (4º BCM, 2013); Haroldo Borges, diretor de “Saudade Faz Morada Aqui Dentro” (12º BCM, 2021); Renata Pinheiro, diretora de “Amor, Plástico e Barulho” (2º BCM, 2011); e Thiago Macedo Correa, produtor de “Elon Não Acredita na Morte” (4º BCM, 2013). A mediação é do produtor Ivan Melo.