“O Barulho da Noite”, de Eva Pereira, é o grande vencedor do 28º Inffinito Film Festival de Miami 

“O Barulho da Noite”, dirigido por Eva Pereira e protagonizado por Emanuelle Araújo e Marcos Palmeira, é o grande vencedor do 28º Inffinito Film Festival de Miami, que reuniu realizadores e atores brasileiros na capital da Flórida, entre 30 de agosto e 7 de setembro. Produzido no estado do Tocantins, o longa ganhou três troféus Lente de Cristal, nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante (Alícia Santana).

“Evidências do Amor”, estrelado por Fábio Porchat e Sandy, e dirigido por Pedro Antônio, ganhou como Melhor Filme do Público. O troféu de Melhor Ator foi para Caio Blat por “Grande Sertão”, de Guel Arraes; e o de Melhor Atriz para Ana Luiza Rios por “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry. Sophie Charlotte, que está em Miami representando o longa “Meu Nome é Gal”, ganhou o Prêmio Especial do Júri. Durante a cerimônia de premiação, que aconteceu no O Cinema South Beach, o festival homenageou a produtora Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema e primeira mulher a assumir o cargo.

“O Barulho da Noite”, que estreia nos cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2025 com distribuição da Lira Filmes, é ambientado em um lugar remoto, no sertão. A história se apresenta a partir da relação delicada das irmãs Maria Luiza (7) e Ritinha (5), interpretadas por Alícia Santana e Anna Alice Dias, com Agenor (Marcos Palmeira), seu dedicado e afetuoso pai. Castigada pelas lembranças e traumas da infância e sobrecarregada com as tarefas que lhe cabem, Sônia (Emanuelle Araújo) vive à flor da pele. A fragilidade daquela estrutura familiar é profundamente abalada com a chegada de Athayde (Patrick Sampaio), suposto sobrinho de Agenor que vem para ajudar na lavoura, mas termina por se revelar um homem violento e perigoso. O elenco conta também com Tonico Pereira no papel do caixeiro-viajante Chico Mascate.

“Apesar de se tratar de um drama, o filme não envereda pelos excessos melodramáticos. Mas sim pelos sentimentos represados no olhar, pela força do que fica preso na garganta e salta aos olhos. A luz de lamparina e os sons noturnos marcam todas as nuances, já que os pontos de viradas se concentram à noite” , diz a diretora Eva Pereira , que faz sua estreia na direção de um longa de ficção.

Os longas que integraram a mostra competitiva foram: “Meu Nome é Gal”, de Dandara Ferreira e Lô Politi, “Tia Virgínia”, de Fábio Meira, “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry, “O Barulho da Noite”, de Eva Pereira, “O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Baldini, “Grande Sertão”, de Guel Arraes, “Evidências do Amor”, de Pedro Antônio e o inédito “Viva a Vida”, de Cris D’Amato. O júri oficial do festival foi composto por Richard Sansone, Tania Khallil, Vivian Marthel e Wilma Maciel.

Realizado pelas produtoras Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli, desde 1997, em 14 cidades (Miami, Nova Iorque, Vancouver, Barcelona, Madri, Londres, Roma, Frascatti, Milão, Bogotá, Montevidéu, Buenos Aires, Xangai e, no Brasil, em Canudos), o Inffinito Brazilian Film Festival é a principal porta de entrada para produções brasileiras no mercado norte-americano e latino.

Confira os vencedores:

Melhor Filme – O Barulho da Noite, de Eva Pereira

Melhor Direção – Eva Pereira por O Barulho da Noite

Mehor Roteiro – Petrus Cariry, Rosemberg Cariry, Firmino Holanda, por Mais Pesado é o Céu

Melhor Fotografia – Petrus Cariry por Mais Pesado é o Céu

Melhor Ator – Caio Blat por Grande Sertão, de Guel Arraes

Melhor Atriz – Ana Luiza Rios por Mais Pesado é o Céu, de Petrus Cariry

Prêmio Especial do Júri – Sophie Charlote por Meu nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi

Melhor Atriz Coadjuvante – Alicia Santana por O Barulho da Noite

Melhor Filme do Público – Evidências do Amor, de Pedro Antônio

Melhor Curta-Metragem do Público – Bodas de Ouro, de Lisa Gomes