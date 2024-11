Caixa Cultural RJ exibe 18 filmes focados na diversidade racial no Festival Afronta!

No ano em que todo o país celebra, pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra como feriado nacional, a Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe a primeira edição do Festival Afronta!, com uma programação de 18 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, além de rodas de conversa. Iniciativa da Preta Portê Filmes, o evento ocorre entre os dias 19 de novembro e 1 de dezembro e terá entrada franca. Um dos destaques é o documentário “Dahomey” (foto), vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim deste ano e exibido recentemente na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas ainda inédito para o público carioca.

Com a proposta de trazer uma reflexão sobre a diversidade racial no cinema, tanto nas telas quanto fora delas, o festival apresenta produções com foco na cinematografia negra diaspórica. São documentários e ficções com o propósito de explorar e amplificar debates de alcance global.

Única produção internacional na mostra, “Dahomey”, da cineasta franco-senegalesa Mati Diop, reflete sobre o apagamento cultural promovido por países europeus em territórios africanos. O documentário acompanha a devolução de relíquias africanas levadas por tropas francesas em 1892 e em exibição no Museu do Quai Branly, em Paris, para seu país de origem, a atual República do Benin. A exibição, no sábado (23), será seguida de debate com as curadoras Juliana Vicente e Diana Silva Costa.

Dentre os documentários nacionais, os destaques ficam por conta de “Othelo, o Grande”, de Lucas H. Rossi, e “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente. Ambos abordam a vida e obra de duas personalidades afro-brasileiras que deixaram enorme legado no audiovisual brasileiro. Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo, um dos maiores atores e comediantes do país, e Ruth de Souza, uma das grandes damas da dramaturgia brasileira e referência para muitas mulheres negras.

Também integram a programação longas como o premiado “Black Rio! Black Power!”, que conta a história do movimento Black Rio e seus impactos na música e nos rumos da política e do movimento negro no período de redemocratização brasileira; e “Racionais: das Ruas de São Paulo pro Mundo”, que apresenta a história do lendário grupo de rap homônimo.

Dentre as ficções, “Deixa”, de Mariana Jaspe, traz a brilhante Zezé Motta na pele de Carmen e acompanha o dia da personagem na véspera da soltura de seu marido da prisão. O filme esteve no Festival do Rio em 2023 e no Festival Internacional de Cinema de João Pessoa, que deu à Zezé o prêmio de Melhor Atriz. As séries documentais “Afrofluxo: O Som da Música Preta” e “Vidas que Transcendem”, ambas de Luz Barbosa, também integram o evento. A primeira apresenta um panorama das raízes da música preta brasileira e a segunda faz um mergulho na vida de pessoas trans, travestis e não-binárias.

O Festival Afronta! é uma extensão da série homônima de 2017, idealizada e dirigida por Juliana Vicente, fundadora da Preta Portê Filmes. Com 26 episódios, a produção convidou pensadores, artistas e realizadores pretos do Brasil em busca de capturar e exemplificar a diversidade cultural existente no país. Entre os participantes, estiveram as cantoras Karol Conká e Liniker, a cineasta Yasmin Thayná, a apresentadora e influenciadora Magá Moura, a dançarina Ingrid Silva, o rapper Rincon Sapiência, entre outros.

Festival Afronta!

Data: 19 de novembro a 01 de dezembro de 2024 – de terça a domingo

Local: Caixa Cultural – Unidade Passeio – R. do Passeio, 38 – Centro, Rio de Janeiro / RJ

Entrada: gratuita com retirada dos ingressos 30 minutos antes de cada sessão